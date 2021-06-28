Американка побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Сидни Маклафлин на олимпийском отборе в сборную США пробежала 400 метров с барьерами за рекордные в истории 51,90 секунды. Символично, что второй в забеге стала Далайла Мухаммад, которая была мировой рекордсменкой на этой дистанции с 2019 года (52,16).

Маклафлин на последнем чемпионате мира в Дохе в забеге на 400 метров с барьерами с результатом 52,23 завоевала серебро.

Предстоящие Олимпийские игры в Токио станут для 21-летней легкоатлетки первыми в карьере.