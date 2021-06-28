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Американка побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Разбегалась перед Олимпиадой
фото - seprace.com
Сидни Маклафлин на олимпийском отборе в сборную США пробежала 400 метров с барьерами за рекордные в истории 51,90 секунды. Символично, что второй в забеге стала Далайла Мухаммад, которая была мировой рекордсменкой на этой дистанции с 2019 года (52,16).
Маклафлин на последнем чемпионате мира в Дохе в забеге на 400 метров с барьерами с результатом 52,23 завоевала серебро.
Предстоящие Олимпийские игры в Токио станут для 21-летней легкоатлетки первыми в карьере.
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