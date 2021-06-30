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Богдан Бондаренко не выполнил олимпийский норматив

Легкая атлетика
(1 голосов)

Не поедет в Токио

Богдан Бондаренко не выполнил олимпийский норматив

Новина українською

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-да-Жанейро в прыжках в высоту Богдан Бондаренко не смог выполнить олимпийский норматив (2,33 метра).

На чемпионате Украины Бондаренко прыгнул на 2,26, а на Мемориале Виталия Лонского и на Kyiv Athletic Festival улучшить результат не сумел.

Богдан Бондаренко из-за проблем со здоровьем не выступал на протяжении двух сезонов. Украинец планировал вернуться в мае, чтобы успеть набрать форму для выполнения олимпийского норматива, однако старые травмы позволили звездному прыгуну выйти в сектор только в конце июня, за несколько дней до дедлайна на квалификацию.

Таким образом, в секторе для прыжков в высоту в Токио Украину представят только четыре спортсмена – Андрей Проценко, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

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В статье: легкая атлетика Богдан Бондаренко Олимпийские игры 2020
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