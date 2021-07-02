Мировой рекорд Вархольма, две медали украинок и конфуз Бех-Романчук. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Осло?

Мировой рекорд местного кумира Карстена Вархольма, три рекорда континента, два рекорда Бриллиантовой лиги, три лучших результата сезона в мире и семь национальных рекордов – в Осло накануне творилось настоящее безумие!

Как выступили украинцы?

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук вдвоем поднялись на подиум в беге на 400 метров с барьерами, пропустив вперед только фаворитку Олимпиады Фемке Бол, которая выиграла забег с рекордом Нидерландов (53,33). Рыжикова к серебру добавила лучший результат в карьере (54,15), а Ткачук от обновления персонального рекорда отделили лишь 0,02 секунды (54,62). Примечательно, что обе украинки оставили позади действующую чемпионку Европы из Швейцарии Леу Шпрунгер.

А вот для Марины Бех-Романчук поездка в столицу Норвегии сложилась далеко не так успешно. В секторе для прыжков в длину украинка в статусе действующей чемпионки Европы в помещении сделала пять подряд заступов и оказалась на дне итогового протокола без результата.

Топ-3 события этапа

Вархольм ставит мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Карстен Вархольм еще в прошлом году неоднократно приближался к мировому рекорду Кевина Янга на 400-метровке с барьерами (46,78). Когда же норвежец в начале июля пробежал 300 метров за невероятные 33,26, то стало очевидно – он готов штурмовать лучший результат в истории.

А где ставить мировой рекорд, если не на домашнем стадионе Bislett, где знаком каждый сантиметр покрытия? Ставка Вархольма на родные стены сработала – двукратный чемпион мира выдал 46,70 и поставил точку в 29-летнем правлении Янга в этой дисциплине.

«Это особенные ощущения – установить рекорд перед родной публикой, на глазах моей семьи и друзей. Думаю, это еще не все, на что я способен. Не исключаю, что для победы на Олимпийских играх может понадобиться мировой рекорд», - сказал Вархольм после исторического забега.

Теперь весь мир легкой атлетики с нетерпением ждет 9 июля, когда на этапе Бриллиантовой лиги в Монако в забеге на 400 метров с барьерами новоиспеченному обладателю мирового рекорда Карстену Вархольму бросит вызов Рэй Бенджамин, который на олимпийском отборе в США пробежал за 46,83.

Тройной рекорд эфиопа в забеге на 3000 метров

Йомиф Кейелча, двукратный чемпион мира в помещении в беге на 3000 метров, в Осло на коронной дистанции обновил рекорд Бриллиантовой лиги, стал автором лучшего результата сезона в мире, побил рекорд стадиона и попутно показал седьмой лучший результат в истории дисциплины в 6 секундах от мирового рекорда Даниэля Комена.

Дюплантис и его неудачный штурм мирового рекорда

Карстен Вархольм мог оказаться не единственным автором мирового рекорда в Осло, но Арманду Дюплантису в столице Норвегии не удалось взлететь на 6,19 и обновить свой же рекорд, установленный в 2020 году в Глазго.

«Я на самом деле считаю, что вскоре побью этот рекорд. Это произойдет в этом сезоне», - сказал приемник Сергея Бубки.

И все же без рекорда Дюплантис Осло не покинул, став автором лучшего прыжка в истории стадиона (6,01 м).

Результаты мужской программы

200 м

1. Андре де Грасс (Канада) – 20,09

2. Аарон Браун (Канада) – 20,38

3. Исаак Маквала (Ботсвана) – 20,61

400 м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,70

2. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,38

3. Ясмани Копелло (Турция) – 48,86

3000 м

1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7:26,25

2. Джейкоб Кроп (Кения) – 7:30,07

3. Николас Кимели (Кения) – 7:31,33

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,01 м

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,91

3. Рено Лавильени (Франция) – 5,81

Тройной прыжок

1. Яссер Трики (Алжир) – 17,24 м

2. Энди Диас (Куба) – 16,78

3. Тьяго Перейра (Португалия) – 16,64

Метание диска

1. Даниэль Столь (Швеция) – 65,75 м

2. Кристьян Чех (Словения) – 65,72

3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 61,03

Результаты женской программы

100 м

1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,91

2. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,04

3. Айла Дел Понте (Швейцария) – 11,07

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,33

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,15

3. Виктория Ткачук (Украина) – 54,62

800 м

1. Кейт Грейс (США) – 1.57,60

2. Халима Накайи (Уганда) – 1.58,70

3. Лор Хоффман (Швейцария) – 1.59,06

5000 м

1. Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 14:26,38

2. Фанту Ворку (Эфиопия) – 14:26,80

3. Маргарет Кипкембои (Кения) – 14:28,24

Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 6,83 м

2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,61

3. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,58

Марина Бех-Романчук (Украина) – без результата

Метание копья

1. Кристин Хуссонг (Германия) – 60,95 м

2. Мария Андрейчик (Польша) – 60,35

3. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 59,30

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Осло: