Ярослава Магучих - победительница этапа Бриллиантовой лиги с новым рекордом, у Рыжковой и Бех - бронза

Сегодня в Стокгольме (Швеция) проходит пятый этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике.

В прыжках в высоту равных не было украинке Ярославе Магучих, которая с результатом 203 см . показала лучший результат сезона в мире. Предыдущий принадлежал американке Астин Каннингем - 202 см.

Анна Рыжикова выиграла бронзу в беге с барьерами на 400 метров. Она показала результат 52,96 - это новый рекорд Украины. Предыдущий рекорд (53,37) принадлежал Татьяне Терещук-Антиповой - она ​​установила его на Олимпиаде-2004.