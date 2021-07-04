Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярослава Магучих - победительница этапа Бриллиантовой лиги с новым рекордом, у Рыжковой и Бех - бронза
Поздравляем наших красавиц
Reuters
Сегодня в Стокгольме (Швеция) проходит пятый этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике.
В прыжках в высоту равных не было украинке Ярославе Магучих, которая с результатом 203 см. показала лучший результат сезона в мире. Предыдущий принадлежал американке Астин Каннингем - 202 см.
Анна Рыжикова выиграла бронзу в беге с барьерами на 400 метров. Она показала результат 52,96 - это новый рекорд Украины. Предыдущий рекорд (53,37) принадлежал Татьяне Терещук-Антиповой - она установила его на Олимпиаде-2004.
Марина Бех-Романчук замкнула ТОП 3 в прыжках в длину. Наша спортсменка продемонстрировала показатель 6,79 м.
Популярное сейчас
- Павлов: Если Шевченко согласится остаться, мы все должны будем его за это поблагодарить
- УАФ приглашает встретить сборную Украины сегодня в Борисполе
- Сборная Украины пропустила больше всех участников Евро-2020
- Богдан Бондаренко не выполнил олимпийский норматив
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО