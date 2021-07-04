  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Ярослава Магучих - победительница этапа Бриллиантовой лиги с новым рекордом, у Рыжковой и Бех - бронза
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярослава Магучих - победительница этапа Бриллиантовой лиги с новым рекордом, у Рыжковой и Бех - бронза

Легкая атлетика
(1 голосов)

Поздравляем наших красавиц

Ярослава Магучих - победительница этапа Бриллиантовой лиги с новым рекордом, у Рыжковой и Бех - бронза

Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Стокгольме (Швеция) проходит пятый этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике.

В прыжках в высоту равных не было украинке Ярославе Магучих, которая с результатом 203 см. показала лучший результат сезона в мире. Предыдущий принадлежал американке Астин Каннингем - 202 см.

Анна Рыжикова выиграла бронзу в беге с барьерами на 400 метров. Она показала результат 52,96 - это новый рекорд Украины. Предыдущий рекорд (53,37) принадлежал Татьяне Терещук-Антиповой - она ​​установила его на Олимпиаде-2004.

Марина Бех-Романчук замкнула ТОП 3 в прыжках в длину. Наша спортсменка продемонстрировала показатель 6,79 м.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...