Победа Магучих и рекорд Украины от Рыжиковой. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме?

Спустя три дня после исторического перформанса Карстена Вархольма в Осло Бриллиантовая лига пожаловала в Стокгольм – в столице Швеции мировых рекордов мы не увидели, но пятый этап сезона преподнес несколько очень солидных результатов. Приятно, что непосредственное участие в этом приняли легкоатлетки из Украины.

Как выступили украинцы?

Ярослава Магучих в Стокгольме уже в статусе чемпионки соревнований в последней попытке взлетела на 2,03 и превзошла лучший результат сезона в мире, который до вечера воскресенья принадлежал американке Вашти Каннингем (2,02). Магучих после 2,03 попыталась штурмом взять 2,07, однако совершила три неудачных попытки.

Ирина Геращенко могла претендовать на бронзу, если бы не лишняя попытка на 1,89. А так после трех сорванных прыжков на 1,99 украинка довольствовалась четвертым местом.

Три дня назад в Осло Анна Рыжикова в забеге на 400 метров с барьерами улучшила личный рекорд (54,15), а в Стокгольме сняла с этого результата почти полторы секунды и стала новой рекордсменкой Украины (52,96), перебив результат Татьяны Терещук-Антиповой, которая на Олимпийских играх 2004 года в Афинах пробежала за 53,37.

Забег при участии Рыжиковой стал по-настоящему историческим – лидер сезона Фемке Бол показала четвертый лучший результат в истории дисциплины (52,37) и стала автором нового рекорда Бриллиантовой лиги, а Шамир Литтл стала 5-й (52,39)! Как тут не вспомнить, что всего неделю назад Сидни Маклафлин установила мировой рекорд в этой дисциплине (51,90). Кажется, 400-метровка с барьерами у женщин превращается в одно из самых ожидаемых событий легкоатлетической программы на Играх в Токио.

Марина Бех-Романчук после конфуза в Осло с пятью заступами в Стокгольме повторила личный рекорд сезона (6,79 м), однако в решающий попытке снова переусердствовала с разгоном и не смогла вмешаться в борьбу за победу на этапе. А золото досталось Иване Шпанович, хотя лучший прыжок дня на 7,02 выполнила немка Малайка Михамбо.

Среди других событий пятого этапа Бриллиантовой лиги в Осло выделим континентальные рекорды бразильца Алисона до Сантоса в беге на 400 метров с барьерами (47,34) и австралийки Николы МакДермотт в прыжках в высоту (2,01 м), а также новую попытку Арманда Дюплантиса взять мировой рекорд в прыжках с шестом – планка на 6,19 под натиском шведа снова устояла.

Результаты мужской программы

100 м

1. Ронни Бейкер (США) – 10,03

2. Лямонт Якобс (Италия) – 10,05

3. Чиджинду Уджа (Великобритания) – 10,10

400 м

1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,63

2. Деон Лендор (Тринидад и Тобаго) – 44,73

3. Лимарвин Боневасия (Нидерланды) – 44,80

400 м с барьерами

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,34

2. Ясмани Копелло (Турция) – 48,19

3. Кемар Моватт (Ямайка) – 48,75

800 м

1. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:43,84

2. Марко Ароп (Канада) – 1:44,00

3. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 1:44,05

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:32,30

2. Игнасио Фонтес (Испания) – 3:33,27

3. Рональд Квемои (Кения) – 3:33,53

Прыжки в длину

1. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,55 м

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8,29

3. Тобиас Монтлер (Швеция) – 8,23

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,02 м

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,92

3. Рено Лавильени (Франция) – 5,92

Результаты женской программы

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,10

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,36

3. Беатрис Масилинги (Намибия) – 22,65

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,37

2. Шамир Литтл (США) – 52,39

3. Анна Рыжикова (Украина) – 52,96

…

5. Виктория Ткачук (Украина) – 54,39

800 м

1. Роуз Мари Алманза (Куба) – 1:56,28

2. Натойя Гоул (Ямайка) – 1:56,44

3. Кейт Грейс (США) – 1:57,36

3000 м с препятствиями

1. Хивин Киенг (Кения) – 9:04,34

2. Геза-Фелиситас Краузе (Германия) – 9:09,13

3. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9:10,52

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03 м

2. Никола Макдермотт (Австралия) – 2,01

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,96

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,96

Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,88 м

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,77

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,53

Толкание ядра

1. Валери Адамс (Новая Зеландия) – 19,26 м

2. Ориол Донгмо (Португалия) – 19,05

3. Мэгги Юэн (США) – 19,04

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме