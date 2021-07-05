Магучих нацелилась на медаль Олимпиады в Токио

Ярослава Магучих прокомментировала свою победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Украинка прыгнула на 2,03 и обновила лучший результат сезона в мире.

"Очень рада, ведь 2,03 м – это лучший результат текущего сезона. Я также попыталась взять 2,07 и была близка к тому, чтобы преодолеть и эту высоту.

Перед Олимпийскими играми у меня будет еще один старт – молодежный чемпионат Европы. Думаю, смогу снова попробовать 2,07.

Я в ожидании Токио-2020, до него всего месяц. Соревнования будут интересными, ведь у большинства девушек результат 2 метра и выше. Надеюсь, что смогу выиграть медаль, ведь все спортсмены желают на Олимпиаде одного и того же", - цитирует Магучих официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.