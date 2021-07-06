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Кохан с личным рекордом выиграл турнир в Венгрии
Мощная заявка на успех в Токио
фото - galinfo.com.ua
Украинский метатель молота Михаил Кохан занял первое место на турнире World Athletics Continental Tour Gold в венгерском Секешфехерваре.
В своей лучшей попытке Кохан отправил снаряд на рекордные в карьере 80 метров и 78 сантиметров.
В Венгрии Кохану удалось обойти действующего чемпиона Европы Войцеха Новицки (80,58) и четырехкратного чемпиона мира Павела Файдека (78,78).
Результат Кохана в Венгрии стал четвертым лучшим в олимпийском сезоне.
Следующее появление Михаила Кохана в секторе состоится 8 июля на молодежном чемпионате Европы в Эстонии.
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