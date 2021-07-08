В Токио до 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга из-за резкого увеличения случаев заражения коронавирусом до 22 августа ввел в Токио режим чрезвычайной ситуации, сообщает портал Kyodo.

Ожидается, что сегодня Международный олимпийский комитет совместно с организаторами Олимпиады и местными властями примет новое решение по поводу допуска болельщиков на соревнования.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Японии хотят до 5 тысяч ограничить максимально допустимое количество зрителей. При этом соревнования в столице Японии и ближайших префектурах Токио пройдут при пустых трибунах.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.