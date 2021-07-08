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В Токио до 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации

Легкая атлетика
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А как же Олимпиада?

В Токио до 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации

фото - EPA-EFE

Новина українською

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга из-за резкого увеличения случаев заражения коронавирусом до 22 августа ввел в Токио режим чрезвычайной ситуации, сообщает портал Kyodo.

Ожидается, что сегодня Международный олимпийский комитет совместно с организаторами Олимпиады и местными властями примет новое решение по поводу допуска болельщиков на соревнования.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Японии хотят до 5 тысяч ограничить максимально допустимое количество зрителей. При этом соревнования в столице Японии и ближайших префектурах Токио пройдут при пустых трибунах.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украина объявила состав на Олимпийские игры в Японии.

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В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
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