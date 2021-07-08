Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Токио до 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации
А как же Олимпиада?
фото - EPA-EFE
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга из-за резкого увеличения случаев заражения коронавирусом до 22 августа ввел в Токио режим чрезвычайной ситуации, сообщает портал Kyodo.
Ожидается, что сегодня Международный олимпийский комитет совместно с организаторами Олимпиады и местными властями примет новое решение по поводу допуска болельщиков на соревнования.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Японии хотят до 5 тысяч ограничить максимально допустимое количество зрителей. При этом соревнования в столице Японии и ближайших префектурах Токио пройдут при пустых трибунах.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Сергей Шебек о пенальти в ворота Дании: Позор, что таким образом протащили Англию в финал
- Определились оба финалист. Сетка плей-офф Евро-2020
- Англия – Дания 2:1. Ремейк 1966-го. Родные трибуны и спорный пенальти вывели родоначальников в финал
- Ярослава Магучих - победительница этапа Бриллиантовой лиги с новым рекордом, у Рыжиковой и Бех - бронза
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО