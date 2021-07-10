Юлия Левченко - о пандемии, форме и вызовах 2021

Атлетка Юлия Левченко рассказала о своей тренировочной рутине в горячий спортивный период.

"- Последний раз, когда мы с тобой общались, то говорили о странном для спортсменов годе. Что изменилось с тех пор?

Когда был 2020-й, база на соревновательный сезон закладывалась еще до начала пандемии. И последствия прошлого года в физическом плане я почувствовала сейчас. То, что переживает мир, начала переживать и я. Я переболела, это была не тяжелая форма, но выпали тренировки, были моменты, когда очень заболела нога. Ты не можешь объективно оценить свое состояние. Плюс был период, когда между зимним и летним сезоном встал вопрос о вакцинации.

Когда ты спортсменка, то не можешь просто сделать прививку и пойти отдыхать. Начинается сумбур: прививки, 2-3 дня выходных и время ехать на сборы. То же со второй дозой. Все вместе как-то накрывает. Это факторы, придающие напряжения в и без того нелегкое для каждого спортсмена год.

- Как это повлияло на твою спортивную рутину за последние полгода? Как сейчас проходят тренировки?

У нас с тренером есть постоянное правило: мы готовимся к соревнованиям всегда, поэтому мне всегда есть над чем работать. Сейчас из-за пандемии немного размыло спортивные сезоны. И поэтому хочется все успеть. Мы только что вернулись из интенсива - и сразу соревнования. Все настолько быстро меняется и летит, что организм не успевает восстанавливаться. Я впервые в таком состоянии, поэтому имею заново себя изучать.

- С чего сейчас состоит твой день?

Если говорить о месяцах подготовки, то это сильные нагрузки (возможно, я впервые чувствовала такие) и полноценное питание. День забит полную: тренировки утром, днем ​​и вечером. Мы добавили отдельного тренера, помогал с физкультурой. Я пыталась себя загрузить по максимуму. Возможно, это было слишком, но кто не рискует, тот не пьет Red Bull, поэтому пришлось ставить все на карту.

- Есть ли какие универсальные советы для спортсменов в летний период?

Летом нужно привыкать к жаре, но при этом продолжать тренироваться. Жара истощает. Даже минимальное движение дается сложнее, чем в другие времена года. В основе тренировок сейчас разминка, она может быть динамическая или медленная. Это зависит от состояния спортсмена и его планов на тренировку.

По поводу режима в целом: в жару на тренировке теряется много солей и минералов, поэтому просто воды бывает недостаточно. Качественное обновление сейчас очень важно. Когда такая жара, ты как сделал совсем немного, но на самом деле очень устал. Важно прислушиваться к себе и обращать внимание на возможности организма.

- Как ты считаешь, в чем самое большое отличие подготовки к соревнованиям в твоей дисциплине по сравнению с другими?

Сравнивать трудно, потому что я не знаю особенностей других видов спорта. Уверена, что есть общие моменты, которыми занимаются все: каждый хочет быть сильным, реализованным, все волнуются.

- Для некоторых видов спорта изучение стиля конкурентов - важная часть подготовки. Или работаешь ты над этим?

У нас неконтактный спорт, я могу изучать, но даст мне это преимущество - не уверена. Мы узнаем больше друг о друге не нарочно. Пересекаемся на соревнованиях одним составом много лет. Это не изучение соперника, ты узнаешь больше об их личности, о характере людей, прыгать с тобой, их стиль поведения, стиль прыжков.

- Вспомни свои первые соревнования про-уровня и свои ощущения сейчас, как ты считаешь, со временем становится легче достигать результатов?

Я верю, что нет предела совершенству. Мне всегда интересно, что еще можно сделать, попробовать что-то новое. Да, иногда это может стоить результатов или мест, согласна. Потому что иногда эксперимент не удается и приходится за это платить, но это мой путь.

Я не уверена, что становится легче: опыт появляется, но легче вряд ли становится. Что-то новое может возникать, какие успехи или проблемы, это, скорее, похоже на волны. Например, когда спортсмен выходит на какой-то уровень, то чаще всего он начинает быть строже к себе, начинает в себе копаться.

- Это плохо?

Все хорошо, когда это в меру. Бывает, что начинаешь углубляться слишком. Мне кажется, что у каждого возраста свои вопросы и задания. У спортсменов есть свои периоды, это уже даже научно расписано. Каждому периоду разработаны советы и тренировки, чтобы правильно принимать форму и ее содержать. Спортивную карьеру можно разложить по полочкам.

- На каком этапе карьеры ты сейчас? Какие достижения даются сложнее всего?

Самое сложное, наверное, не мешать себе. Это самый большой челлендж. Я часто начинаю выдумывать велосипед, на котором уже еду. Поэтому для меня самое главное дать себе возможность делать то, что делаешь. Дать себе дорогу. Но это важно на каждом этапе".