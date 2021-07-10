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Марина Бех-Романчук активно готовится к Олимпиаде 2020. Фото

Легкая атлетика
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Украинка упорно работает

Марина Бех-Романчук активно готовится к Олимпиаде 2020. Фото

UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020, которые состоятся в Токио (Япония). Фото с очередного занятия в спортивном зале она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Марина Бех-Романчук активно готовится к Олимпиаде 2020. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Юлия Левченко рассказала о подготовке к ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Марина Бех-Романчук Олимпийские игры 2020
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