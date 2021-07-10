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Марина Бех-Романчук активно готовится к Олимпиаде 2020. Фото
Украинка упорно работает
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020, которые состоятся в Токио (Япония). Фото с очередного занятия в спортивном зале она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Юлия Левченко
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