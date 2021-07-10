Двойной рекорд Кипьегон и дежурная победа Вархольма. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Монако?

Этап Бриллиантовой лиги в Монако преподнес четыре лучших результата сезона в мире, семь национальных рекордов, один рекорд континента и один рекорд соревнований. А вот украинцы в этот раз остались без призовых мест.

Как выступили украинцы?

За всю команду в Монако в секторе для прыжков в высоту отдувался Андрей Проценко. Херсонец, который на пике карьеры взлетал на 2,40, в этот раз только с третьей попытки взял планку на высоте 2,25 и остался с четвертым местом. За несколько недель до старта Олимпиады форма Проценко не впечатляет – в этом сезоне украинец выше 2,30 еще не прыгал.

Топ-3 события этапа

Битва Кипьегон и Хассан в забеге на 1500 метров

Сифан Хассан в Монако дважды устанавливала мировые рекорды, но в этот раз звездная голландка столкнулась с темпом, который ей оказался не по зубам. В забеге на 1500 метров все внимание было приковано к сумасшедшему финишному рывку Фэйт Кипьегон – олимпийская чемпионка Рио за 90 метров до финиша резко взвинтила темп и легко сбежала от Хассан, чтобы установить четвертый лучший результат в истории дисциплины!

«Я вернулась после родов и чувствую себя образцом для подражания для молодых мам и молодых спортсменов. Я надеюсь показать им, что уход в декретный отпуск не означает конец карьеры. Вы можете вернуться сильным и побеждать в гонках», - сказала Кипьегон после забега.

Кипьегон не хватило ровно одной секунды от мирового рекорда Гензебе Дибабы, а хорошим бонусом для кенийки стал лучший результат сезона в мире и национальный рекорд Кении. Кажется, мы уже знаем, кто будет фаворитом в Токио в беге на 1500 метров.

Вархольм снова ставит рекорды

Карстен Вархольм спустя неделю после взятия мирового рекорда на домашнем этапе в Осло в Монако в забеге на 400 метров с барьерами обновил свой же рекорд соревнований. Нет сомнений, что норвежец без проблем выбежал бы из 47 секунд, если бы рядом по дорожке бежал Рэй Бенджамин, однако главный конкурент Вархольма на Олимпиаде в Токио проигнорировал шестой этап Бриллиантовой лиги.

Вархольм настолько задрал планку, что 47,08 воспринимаются, как нечто будничное, а ведь это время в истории спорта покорялось только пятерым мужчинам.

Черуйот бьет рекорд сезона в забеге на 1500 метров

Со вчерашнего дня беговым дорожкам стадиона Луи II в Монако принадлежат 6 из 10 лучших результатов в истории бега на 1500 метров. Тимоти Черуйот поставил седьмое время (3:28,28), а его преследователь из Испании Мохаммед Катир замкнул топ-10!

В этом же забеге произошло еще одно важное событие – австралиец Стюарт Максвейн с результатом 3:29,51 занял четвертое место и побил рекорд континента.

Результаты мужской программы

100 м

1. Ронни Бэйкер (США) – 9,91

2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,98

3. Лямонт Якобс (Италия) – 9,99

400 с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,08

2. Элисон Сантос (Бразилия) – 47,51

3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,84

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1:42,91

2. Эммануэль Корир (Кения) – 1:43,04

3. Марко Ароп (Канада) – 1:43,26

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:28,28

2. Мохамед Катир (Испания) – 3:28,76

3. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:29,25

3000 м с препятствиями

1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8:07,75

2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8:07,81

3. Джилали Бедрани (Франция) – 8:11,17

Прыжки в высоту

1. Михаил Акименко (Россия) – 2,32 м

2. Джанго Ловетт (Канада) – 2,29

3. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,25

4. Андрей Проценко (Украина) – 2,25

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,24 м

2. Таджей Гейл (Ямайка) – без результата в финале

3. Тобиас Монтлер (Канада) – без результата в финале

Результаты женской программы

200 м

1. Шона Миллер (Багамские острова) – 22,23

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,25

3. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 22,48

800 м

1. Лаура Мур (Великобритания) – 1:56,73

2. Джемма Рики (Великобритания) – 1:56,96

3. Кейт Грейс (США) – 1:57,20

1500 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3:51,07

2. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3:53,60

3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3:56,28

3000 с препятствиями

1. Хивин Кийенг (Кения) – 9:03,82

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9:04,94

3. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9:05,45

Тройной прыжок

1. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,29 м

2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – без результата в финале

3. Патрисия Мамона (Португалия) – без результата в финале

Метание копья

1. Барбара Шпотакова (Чехия) – 63,08 м

2. Мария Андрейчик (Польша) – 58,01

3. Кристин Хуссонг (Германия) – 57,73

Прыжки с шестом

1. Кэти Нагеотте (США) – 4,90 м

2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,80

3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,80

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Монако