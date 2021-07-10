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Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы U-23 с новым рекордом

Легкая атлетика
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Поздравляем королеву высоты

Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы U-23 с новым рекордом

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на молодежном чемпионате Европы (U-23) по легкой атлетике, который проходит в эти дни в Таллине (Эстония).

Наша спортсменка с первой попытки взяла высоту 2 метра, установив рекорд континентального первенства среди молодежи. Она побила показатель Светланы Лапиной, которая в 1999 году прыгнула 198 см на этом турнире.

Стоит отметить, что Ярослава все попытки выполнила с первого раза - она ​​брала высоту 185 см, 189 см, 195 см и 200 см.

Представительница Украины третий год подряд побеждает на чемпионате Европы U-23 - в 2020 и 2019 годах этот титул брала Юлия Левченко.

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В статье: Ярослава Магучих
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