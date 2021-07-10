Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы U-23 с новым рекордом
Поздравляем королеву высоты
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на молодежном чемпионате Европы (U-23) по легкой атлетике, который проходит в эти дни в Таллине (Эстония).
Наша спортсменка с первой попытки взяла высоту 2 метра, установив рекорд континентального первенства среди молодежи. Она побила показатель Светланы Лапиной, которая в 1999 году прыгнула 198 см на этом турнире.
Стоит отметить, что Ярослава все попытки выполнила с первого раза - она брала высоту 185 см, 189 см, 195 см и 200 см.
Представительница Украины третий год подряд побеждает на чемпионате Европы U-23 - в 2020 и 2019 годах этот титул брала Юлия Левченко.
Популярное сейчас
- Лонго: Супряга похож на Шевченко в начале карьеры
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- ЛНЗ подписал трех известных игроков
- В Токио до 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Количество подписчиков Довбика в соцсетях выросло в шесть раз. Чем живет герой сборной Украины? ФОТО