Победа Бех-Романчук и рекорд испанца. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде?

Перед паузой на Олимпийские игры в Гейтсхед съехались обладатели 148 олимпийских наград, однако высокими результатами этап не порадовал. Зато усилиями Марины Бех-Романчук Украина получила вторую победу в сезоне.

Бех-Романчук после третьих мест на этапах во Флоренции и Стокгольме нашла свой прыжок в Гейтсхеде и обеспечила себе отличное настроение перед отправлением в Токио.

Место в финале украинка гарантировала уже после второго прыжка, когда улетела на 6,65. В последней квалификационной попытке Бех-Романчук улучшила этот результат до 6,77, а в финале на два сантиметра превзошла показатель действующей чемпионки мира из Германии Малайки Михамбо.

Ключевым в заочной дуэли с немкой стало практически идеальное попадание Бех-Романчук на планку, в то время как Михамбо только носком задела белую линию и «украла» сама у себя с десяток сантиметров.

"Я счастлива. 6,77 – это неплохо. В этом сезоне у меня больше конкуренции, но это естественно. Я чувствую поддержку. Думаю, что это поможет мне даже при пустых трибунах в Токио", - сказала украинка после выступления в Гейтсхеде.

Еще одним героем седьмого этапа Бриллиантовой лиги стал Мохаммед Катир, который в забеге на 3000 метров установил сразу три рекорда. Катир с результатом 7:27.64 побил рекорд соревнований, обновил персональный рекорд и стал рекордсменом Испании. Его время стало 15-м лучшим в истории дисциплины и третьим в истории Европы.

Также стоит отметить четвертую подряд победу Фемке Бол на дистанции 400 метров с барьерами. В Гейтсхеде голландка пробежала почти на секунду хуже своего недавнего результата в Стокгольме, но в этот раз забег был очень слабым, поэтому особо напрягаться Бол не пришлось.

Результаты мужской программы

100 м

1. Трэйвон Бромелл (США) – 9,98

2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,10

3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,13

110 м с барьерами

1. Рональд Леви (Ямайка) – 13,22

2. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,42

3. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,45

800 м

1. Айзея Харрис (США) – 1:44,76

2. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1:44,91

3. Питер Бол (Австралия) – 1:45,22

3000 м

1. Мохамед Катир (Испания) – 7:27,64

2. Стюарт Максвейн (Австралия) – 7:28,94

3. Эндрю Батчарт (Великобритания) – 7:35,18

Тройной прыжок

1. Педро Пичардо (Португалия) – 17,50 м

2. Тобиа Бокки (Италия) – 16,60

3. Тьяго Перейра (Португалия) – 16,46

Прыжки в высоту

1. Дональд Томас (Багамские острова) – 2,25 м

2. Марко Фассинотти (Италия) – 2,25

3. Фабиан Делрид (Швеция) – 2,22

Метание копья

1. Йоханнес Феттер (Германия) – 85,25

2. Юлиан Вебер (Германия) – 77,16

3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 76,74

Результаты женской программы

100 м с барьерами

1. Синтия Сембер (Великобритания) – 12,69

2. Пэйтон Чедвик (США) – 12,75

3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,78

200 м

1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 22,43

2. Джоди Уильямс (Великобритания) – 22,60

3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 22,61

400 м

1. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 50,44

2. Джоди Уильямс (Великобритания) – 50,94

3. Лейке Клавер (Нидерланды) – 51,54

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,24

2. Шамир Литтл (США) – 54,53

3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 54,66

1 миля

1. Кейт Грейс (США) – 4:27,20

2. Кэти Сноуден (Великобритания) – 4:28,04

3. Хелен Шлахтенхауфен (США) – 4:28,13

Прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) – 4,76 м

2. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,71

3. Вилма Мурто (Финляндия) – 4,61

Прыжки в длину

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,67 м

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,65

3. Фатима Диаме (Испания) – 6,46

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде