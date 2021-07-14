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Победа Бех-Романчук и рекорд испанца. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде?
Последний этап серии перед Олимпиадой в Токио
фото - twitter.com
Перед паузой на Олимпийские игры в Гейтсхед съехались обладатели 148 олимпийских наград, однако высокими результатами этап не порадовал. Зато усилиями Марины Бех-Романчук Украина получила вторую победу в сезоне.
Бех-Романчук после третьих мест на этапах во Флоренции и Стокгольме нашла свой прыжок в Гейтсхеде и обеспечила себе отличное настроение перед отправлением в Токио.
Место в финале украинка гарантировала уже после второго прыжка, когда улетела на 6,65. В последней квалификационной попытке Бех-Романчук улучшила этот результат до 6,77, а в финале на два сантиметра превзошла показатель действующей чемпионки мира из Германии Малайки Михамбо.
Ключевым в заочной дуэли с немкой стало практически идеальное попадание Бех-Романчук на планку, в то время как Михамбо только носком задела белую линию и «украла» сама у себя с десяток сантиметров.
"Я счастлива. 6,77 – это неплохо. В этом сезоне у меня больше конкуренции, но это естественно. Я чувствую поддержку. Думаю, что это поможет мне даже при пустых трибунах в Токио", - сказала украинка после выступления в Гейтсхеде.
Еще одним героем седьмого этапа Бриллиантовой лиги стал Мохаммед Катир, который в забеге на 3000 метров установил сразу три рекорда. Катир с результатом 7:27.64 побил рекорд соревнований, обновил персональный рекорд и стал рекордсменом Испании. Его время стало 15-м лучшим в истории дисциплины и третьим в истории Европы.
Также стоит отметить четвертую подряд победу Фемке Бол на дистанции 400 метров с барьерами. В Гейтсхеде голландка пробежала почти на секунду хуже своего недавнего результата в Стокгольме, но в этот раз забег был очень слабым, поэтому особо напрягаться Бол не пришлось.
Результаты мужской программы
100 м
1. Трэйвон Бромелл (США) – 9,98
2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,10
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,13
110 м с барьерами
1. Рональд Леви (Ямайка) – 13,22
2. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,42
3. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,45
800 м
1. Айзея Харрис (США) – 1:44,76
2. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1:44,91
3. Питер Бол (Австралия) – 1:45,22
3000 м
1. Мохамед Катир (Испания) – 7:27,64
2. Стюарт Максвейн (Австралия) – 7:28,94
3. Эндрю Батчарт (Великобритания) – 7:35,18
Тройной прыжок
1. Педро Пичардо (Португалия) – 17,50 м
2. Тобиа Бокки (Италия) – 16,60
3. Тьяго Перейра (Португалия) – 16,46
Прыжки в высоту
1. Дональд Томас (Багамские острова) – 2,25 м
2. Марко Фассинотти (Италия) – 2,25
3. Фабиан Делрид (Швеция) – 2,22
Метание копья
1. Йоханнес Феттер (Германия) – 85,25
2. Юлиан Вебер (Германия) – 77,16
3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 76,74
Результаты женской программы
100 м с барьерами
1. Синтия Сембер (Великобритания) – 12,69
2. Пэйтон Чедвик (США) – 12,75
3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,78
200 м
1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 22,43
2. Джоди Уильямс (Великобритания) – 22,60
3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 22,61
400 м
1. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 50,44
2. Джоди Уильямс (Великобритания) – 50,94
3. Лейке Клавер (Нидерланды) – 51,54
400 м с барьерами
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,24
2. Шамир Литтл (США) – 54,53
3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 54,66
1 миля
1. Кейт Грейс (США) – 4:27,20
2. Кэти Сноуден (Великобритания) – 4:28,04
3. Хелен Шлахтенхауфен (США) – 4:28,13
Прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) – 4,76 м
2. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,71
3. Вилма Мурто (Финляндия) – 4,61
Прыжки в длину
1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,67 м
2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,65
3. Фатима Диаме (Испания) – 6,46
Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде
Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде
Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде
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