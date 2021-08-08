Ярослава Магучих: Эмоции переполняют меня. Фото

Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2020 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась впечатлениями от завоеванной награды. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Украина завершила выступление на Олимпиаде 2020