Магучих стала лидером мирового рейтинга по прыжкам в высоту

Международная ассоциация легкоатлетических федераций после Олимпийских игр в Токио опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок мира в прыжках в высоту.

На первую строку поднялась 19-летняя украинка Ярослава Магучих, которая на дебютной Олимпиаде завоевала бронзу.

Позади Магучих располагается олимпийская чемпионка и лидер мирового сезона Мария Ласицкене.

Помимо Магучих в топ-8 вошли еще две представительницы Украины – Ирина Геращенко идет четвертой, а Юлия Левченко располагается на 7-й позиции.

Ярослава Магучих в феврале текущего года на турнире в Словакии обновила личный рекорд, прыгнув на 2,06 метра.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!