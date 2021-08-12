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Магучих стала лидером мирового рейтинга по прыжкам в высоту
Впервые в карьере
Reuters
Международная ассоциация легкоатлетических федераций после Олимпийских игр в Токио опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок мира в прыжках в высоту.
На первую строку поднялась 19-летняя украинка Ярослава Магучих, которая на дебютной Олимпиаде завоевала бронзу.
Позади Магучих располагается олимпийская чемпионка и лидер мирового сезона Мария Ласицкене.
Помимо Магучих в топ-8 вошли еще две представительницы Украины – Ирина Геращенко идет четвертой, а Юлия Левченко располагается на 7-й позиции.
Ярослава Магучих в феврале текущего года на турнире в Словакии обновила личный рекорд, прыгнув на 2,06 метра.
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