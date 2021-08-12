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Магучих стала лидером мирового рейтинга по прыжкам в высоту

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Впервые в карьере

Магучих стала лидером мирового рейтинга по прыжкам в высоту

Reuters

Новина українською

Международная ассоциация легкоатлетических федераций после Олимпийских игр в Токио опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок мира в прыжках в высоту.

На первую строку поднялась 19-летняя украинка Ярослава Магучих, которая на дебютной Олимпиаде завоевала бронзу.

Позади Магучих располагается олимпийская чемпионка и лидер мирового сезона Мария Ласицкене.

Помимо Магучих в топ-8 вошли еще две представительницы Украины – Ирина Геращенко идет четвертой, а Юлия Левченко располагается на 7-й позиции.

Ярослава Магучих в феврале текущего года на турнире в Словакии обновила личный рекорд, прыгнув на 2,06 метра.

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В статье: Ярослава Магучих прыжки в высоту
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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
12.08.2021 в 12:24
Краще вона була б лідером на ОІ.
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