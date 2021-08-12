Магучих выступала в Токио на фоне перенесенной травмы

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзу, хотя считалась главным претендентом на золото.

Тренер Магучих Татьяна Степанова сообщила, что ее подопечная выступила на дебютной Олимпиаде на фоне травмы.

"Мы ехали на Олимпиаду, я была в большом шоке, потому что она подвернула лодыжку, и мы десять дней до Олимпиады не тренировались.

Поэтому она сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты и я смогу подготовить ее", - сказала Степанова.

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