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Магучих выступала в Токио на фоне перенесенной травмы

Легкая атлетика
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Неожиданные подробности

Магучих выступала в Токио на фоне перенесенной травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзу, хотя считалась главным претендентом на золото.

Тренер Магучих Татьяна Степанова сообщила, что ее подопечная выступила на дебютной Олимпиаде на фоне травмы.

"Мы ехали на Олимпиаду, я была в большом шоке, потому что она подвернула лодыжку, и мы десять дней до Олимпиады не тренировались.

Поэтому она сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты и я смогу подготовить ее", - сказала Степанова.

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В статье: Ярослава Магучих Олимпийские игры 2020
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Источник:
Суспільне

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