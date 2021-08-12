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Магучих выступала в Токио на фоне перенесенной травмы
Неожиданные подробности
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзу, хотя считалась главным претендентом на золото.
Тренер Магучих Татьяна Степанова сообщила, что ее подопечная выступила на дебютной Олимпиаде на фоне травмы.
"Мы ехали на Олимпиаду, я была в большом шоке, потому что она подвернула лодыжку, и мы десять дней до Олимпиады не тренировались.
Поэтому она сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты и я смогу подготовить ее", - сказала Степанова.
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