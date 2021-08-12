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"Не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Россией". Магучих высказалась о скандальном фото с Ласицкене

Легкая атлетика
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(9 голосов)

У Ярославы четкая позиция

"Не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Россией". Магучих высказалась о скандальном фото с Ласицкене

фото - suspilne.media

Новина українською

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих после соревнований опубликовала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, которая была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России 2018 года.

После возвращения из Токио 19-летняя Магучих прокомментировала инцидент и озвучила свою позицию по ситуации между Украиной и Россией.

"После соревнований мы все традиционно поздравили друг друга, и в этом не было какой-либо политической позиции. У нас есть свобода мнения, поэтому я благодарна тем людям, которые меня поддерживали, понимают. Хочу поблагодарить тех людей, которые критикуют. Это для меня опыт и сделает меня сильнее.

Еще раз говорю: у меня не было никакой политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздоровались по олимпийской традиции. Очень уважаю воинов, они борются за то, чтобы мы могли выступать на международной арене.

Прежде всего, ничто не испортит впечатление от Олимпийских Игр, потому что это - соревнования, на которые стремится попасть каждый спортсмен. И когда я уже попала, и уже в квалификации, я поняла, что я финалистка Олимпийских Игр - эти эмоции никто не испортит.

Конечно, хочется дальше, чтобы флаг Украины поднимался, и я хочу попасть на следующие Олимпийские Игры, потому что мне уже будет 23 и я буду уже более опытной олимпийской спортсменкой", - сказала Магучих.

Ярослава Магучих в Токио принесла Украине единственную медаль в легкой атлетике.

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В статье: Ярослава Магучих Мария Ласицкене Олимпийские игры 2020
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Источник:
Суспільне

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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.08.2021 в 16:49
ЗНЕВАЖАЮ усіх малоросів -хохлобидло 73% совкові шмари
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.08.2021 в 16:48
магучіх - малороскаТам ТРЕБА було де фоткалася - ПРИВСЕЛЮДНО ЗАЗНАЧАТИ СВОЮ ОФІЦІЙНУ ПОЗИЦІЮ !!! А не зараз коли її прищучили - вона зразу дала задній хід, ЗНЕВАЖАЮ магучіх - сциклива малороска
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+10
0


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