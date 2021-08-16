Гутцайт: Будем давить на Магучих – она уедет

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался об инциденте с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после завоевания бронзы на Олимпиаде в Токио опубликовала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, чем вызвала острую негативную реакцию в Украине.

"Ярослава 7 лет готовилась, постоянно в залах. Я считаю, что в тот момент победы она просто была в состоянии эйфории, и не очень чувствовала.

Я уверен, что когда она увидела реакцию, потом все поняла. Наверное, нам надо больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории больше себя контролировали.

Но по поводу Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги и она уедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали", - заявил Гутцайт.

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