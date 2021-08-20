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19,19: 12 лет назад Болт снова доказал, что он быстрейший в мире. ВИДЕО

Легкая атлетика
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Годовщина мирового рекорда

19,19: 12 лет назад Болт снова доказал, что он быстрейший в мире. ВИДЕО

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Ровно 12 лет назад Усэйн Болт в финале чемпионата мира по легкой атлетике в Берлине установил действующий мировой рекорд в беге на 200 метров. Эту дистанцию легендарный ямайский спринтер преодолел за 19,19 секунды.

Ближе остальных к рекорду Болта спустя два года в Брюсселе подобрался Йохан Блэйк (19,26).

В 2019 году американец Ноа Лайлз в Лозанне преодолел 200-метровку за 19,50.

Стоит отметить, что на Олимпиаде в Токио в забеге на 200 метров канадец Андре Де Грасс выиграл золото с результатом 19,62.

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В статье: Усэйн Болт легкая атлетика
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