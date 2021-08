19,19: 12 лет назад Болт снова доказал, что он быстрейший в мире. ВИДЕО

Ровно 12 лет назад Усэйн Болт в финале чемпионата мира по легкой атлетике в Берлине установил действующий мировой рекорд в беге на 200 метров. Эту дистанцию легендарный ямайский спринтер преодолел за 19,19 секунды.

It's 12 years to the day since Usain Bolt clocked 19.19 and cruised to a men's 200m world record.



Lightning did strike twice in Berlin ⚡️pic.twitter.com/LT3ehSn2FZ