19,19: 12 лет назад Болт снова доказал, что он быстрейший в мире. ВИДЕО

Ровно 12 лет назад Усэйн Болт в финале чемпионата мира по легкой атлетике в Берлине установил действующий мировой рекорд в беге на 200 метров. Эту дистанцию легендарный ямайский спринтер преодолел за 19,19 секунды.

It's 12 years to the day since Usain Bolt clocked 19.19 and cruised to a men's 200m world record.



Lightning did strike twice in Berlin ⚡️pic.twitter.com/LT3ehSn2FZ — runbrief (@runbrief) August 20, 2021

Ближе остальных к рекорду Болта спустя два года в Брюсселе подобрался Йохан Блэйк (19,26).

В 2019 году американец Ноа Лайлз в Лозанне преодолел 200-метровку за 19,50.

Стоит отметить, что на Олимпиаде в Токио в забеге на 200 метров канадец Андре Де Грасс выиграл золото с результатом 19,62.

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