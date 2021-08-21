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Украинец Фельнер взял серебро на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике
Поздравляем с заслуженной наградой
Украинский легкоатлет Артур Фельнер стал серебряным призером юниорского Чемпионата мира 2021 по легкой атлетике. Об этом сообщает сайт Федерации.
Наш соотечественник в дисциплине "метание копья" уступил лишь представителю Финляндии Ляне Ясппи.
В первой попытке Артур метнул копье на 76.31 м. С этим показателем он лидировал до третьей попытки, когда финн смог опередить украинца и выйти вперед (76.46 м). В течение соревнований Фельнеру удалось немного улучшить результат (76.32 м), однако да чемпионства все же не хватило 14 сантиметров. Вслед за золотом юниорского чемпионата Европы наш спортсмен привезет в Украину серебро юниорского чемпионата мира.
"Уровень соревнований был достаточно высоким, даже не ожидал такого. Хочу вернуться в Украину и мотивировать юных атлетов, показать, что они могут выиграть серебро или даже золото, если стремиться к этому и работать ради своей цели", - сказал Артур Фельфнер организаторам после соревнований.
Отметим, что эта медаль стала первой для Украины на юниорском ЧМ.
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