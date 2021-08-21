Украинец Фельнер взял серебро на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике

Украинский легкоатлет Артур Фельнер стал серебряным призером юниорского Чемпионата мира 2021 по легкой атлетике. Об этом сообщает сайт Федерации.

Наш соотечественник в дисциплине "метание копья" уступил лишь представителю Финляндии Ляне Ясппи.

В первой попытке Артур метнул копье на 76.31 м. С этим показателем он лидировал до третьей попытки, когда финн смог опередить украинца и выйти вперед (76.46 м). В течение соревнований Фельнеру удалось немного улучшить результат (76.32 м), однако да чемпионства все же не хватило 14 сантиметров. Вслед за золотом юниорского чемпионата Европы наш спортсмен привезет в Украину серебро юниорского чемпионата мира.

"Уровень соревнований был достаточно высоким, даже не ожидал такого. Хочу вернуться в Украину и мотивировать юных атлетов, показать, что они могут выиграть серебро или даже золото, если стремиться к этому и работать ради своей цели", - сказал Артур Фельфнер организаторам после соревнований.

Отметим, что эта медаль стала первой для Украины на юниорском ЧМ.