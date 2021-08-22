Украинка Геращенко победила на этапе Бриллиантовой лиги в США

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко победила на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США) в секторе прыжков в высоту.

Наша соотечественница показала результат 1,98 метров , что является ее лучшим показателем в текущем сезоне. Серебро взяла американка Вашти Каннингем (1,98), уступив Геращенко по количеству результативных попыток, а ТОП 3 замкнула полячка Камила Ливинцко (1,90).

Еще одна украинка Юлия Левченко по результатам своего выступления стала четвертой (1,90).