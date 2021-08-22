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Украинка Геращенко победила на этапе Бриллиантовой лиги в США
Поздравляем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко победила на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США) в секторе прыжков в высоту.
Наша соотечественница показала результат 1,98 метров, что является ее лучшим показателем в текущем сезоне. Серебро взяла американка Вашти Каннингем (1,98), уступив Геращенко по количеству результативных попыток, а ТОП 3 замкнула полячка Камила Ливинцко (1,90).
Еще одна украинка Юлия Левченко по результатам своего выступления стала четвертой (1,90).
Напомним, что ранее Пакьяо
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