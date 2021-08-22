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Ямайская бегунья впервые в истории достигла скорости 40 км в час
Историческое достижение
Ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера одержала победу в забеге на 100 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).
В решающем забеге спортсменка продемонстрировала второй по скорости результат в истории, преодолев дистанцию в 100 метров за 10,53 секунды.
Но историческое достижение ей все же удалось установить - она стала первой бегуньей, которой удалось развить скорость 40 километров в час.
Видео забега:
Напомним, что ранее украинка Геращенко
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