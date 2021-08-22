Ямайская бегунья впервые в истории достигла скорости 40 км в час

Ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера одержала победу в забеге на 100 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).

В решающем забеге спортсменка продемонстрировала второй по скорости результат в истории, преодолев дистанцию ​​в 100 метров за 10,53 секунды.

Но историческое достижение ей все же удалось установить - она ​​стала первой бегуньей, которой удалось развить скорость 40 километров в час.

Видео забега: