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Ямайская бегунья впервые в истории достигла скорости 40 км в час

Легкая атлетика
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Историческое достижение

Ямайская бегунья впервые в истории достигла скорости 40 км в час

UA-Футбол
Новина українською

Ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера одержала победу в забеге на 100 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).

В решающем забеге спортсменка продемонстрировала второй по скорости результат в истории, преодолев дистанцию ​​в 100 метров за 10,53 секунды.

Но историческое достижение ей все же удалось установить - она ​​стала первой бегуньей, которой удалось развить скорость 40 километров в час.

Видео забега:

Напомним, что ранее украинка Геращенко выиграла этап Бриллиантовой лиги.

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