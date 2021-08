Победа Геращенко и сумасшедший забег Томпсон. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Юджине?

Девятый этап сезона в Бриллиантовой лиге подарил невероятные 26 рекордов, а особняком стал результат ямайской легкоатлетки Элейн Томпсон на 100-метровке. Отрадно, что и Украина не осталась в стороне, записав в своей актив еще одну победу в секторе для прыжков в высоту.

Как выступили украинцы?

Ирина Геращенко после четвертого места на Олимпиаде в отсутствии Ярославы Магучих и Марии Ласицкене в Юджине повторила личный рекорд сезона (1,98 м) и за счет меньшего количества неудачных прыжков вырвала свою премьерную победу на этапе Бриллиантовой лиги в противостоянии с американкой Вашти Каннингэм.

Юлия Левченко трижды сбила планку на высоте 1,93 и довольствовалась скромным четвертым местом.

Победа Геращенко стала для Украины третьей в сезоне в Бриллиантовой лиге после успехов Ярославы Магучих в Стокгольме и Марины Бех-Романчук в Гейтсхеде.

Iryna Gerashchenko won the women's high jump in an epic jump off today! pic.twitter.com/CAkwjqc6On

Анна Рыжикова в Юджине в забеге на 400 метров с барьерами пробежала на секунду медленнее своего олимпийского результата. Тем не менее, украинка во второй раз в карьере квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет 8-9 сентября в Цюрихе. По общему количеству очков Рыжикова уступает только голландке Фемке Бол и уже не опустится ниже пятого места.

Топ-3 события этапа

Элейн Томпсон спустя две недели после обновления олимпийского рекорда в Юджине едва ли не побила мировой рекорд, который с 1988 года принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер. Томпсон от рекордного времени в истории спорта отделили лишь 0,05 секунды, а ее время в Юджине стало новым рекордом Бриллиантовой лиги.

«Я думаю, что рекорды достижимы, потому что я пробежала за 10,5, и я чувствую, что способна на более. Я не хочу увлекаться – празднования начнутся в октябре и ноябре, а пока у меня есть миссия, которую нужно выполнить», - сказала Томпсон после забега.

Elaine Thompson-Herah won in a time of 10.54s, a new National Record. Shelly-Ann Fraser-Pryce placed second and Shericka Jackson third. Jamaica ???????? got a clean sweep, as, in a startling turn of events, American sprint sensation Sha’Carri Richardson finished last. pic.twitter.com/hA3bStGAp8