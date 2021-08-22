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Победа Геращенко и сумасшедший забег Томпсон. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Юджине?
Возвращение легкоатлетической серии после Олимпийских игр в Токио
фото - twitter.com
Девятый этап сезона в Бриллиантовой лиге подарил невероятные 26 рекордов, а особняком стал результат ямайской легкоатлетки Элейн Томпсон на 100-метровке. Отрадно, что и Украина не осталась в стороне, записав в своей актив еще одну победу в секторе для прыжков в высоту.
Ирина Геращенко после четвертого места на Олимпиаде в отсутствии Ярославы Магучих и Марии Ласицкене в Юджине повторила личный рекорд сезона (1,98 м) и за счет меньшего количества неудачных прыжков вырвала свою премьерную победу на этапе Бриллиантовой лиги в противостоянии с американкой Вашти Каннингэм.
Юлия Левченко трижды сбила планку на высоте 1,93 и довольствовалась скромным четвертым местом.
Победа Геращенко стала для Украины третьей в сезоне в Бриллиантовой лиге после успехов Ярославы Магучих в Стокгольме и Марины Бех-Романчук в Гейтсхеде.
Iryna Gerashchenko won the women's high jump in an epic jump off today! pic.twitter.com/CAkwjqc6On— Prefontaine Classic (@nikepreclassic) August 21, 2021
Анна Рыжикова в Юджине в забеге на 400 метров с барьерами пробежала на секунду медленнее своего олимпийского результата. Тем не менее, украинка во второй раз в карьере квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет 8-9 сентября в Цюрихе. По общему количеству очков Рыжикова уступает только голландке Фемке Бол и уже не опустится ниже пятого места.
Томпсон приближается к мировому рекорду на 100-метровке
Элейн Томпсон спустя две недели после обновления олимпийского рекорда в Юджине едва ли не побила мировой рекорд, который с 1988 года принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер. Томпсон от рекордного времени в истории спорта отделили лишь 0,05 секунды, а ее время в Юджине стало новым рекордом Бриллиантовой лиги.
«Я думаю, что рекорды достижимы, потому что я пробежала за 10,5, и я чувствую, что способна на более. Я не хочу увлекаться – празднования начнутся в октябре и ноябре, а пока у меня есть миссия, которую нужно выполнить», - сказала Томпсон после забега.
Elaine Thompson-Herah won in a time of 10.54s, a new National Record. Shelly-Ann Fraser-Pryce placed second and Shericka Jackson third. Jamaica ???????? got a clean sweep, as, in a startling turn of events, American sprint sensation Sha’Carri Richardson finished last. pic.twitter.com/hA3bStGAp8— Rashaun D. A. Stewart ???????? (@RStewartJA) August 21, 2021
Краузер метнул ядро на рекорд Бриллиантовой лиги
Райан Краузер – еще один герой Олимпийских игр, которому по возвращению из Токио удается поддерживать свою чемпионскую форму. В Юджине американец в четвертой попытке отправил снаряд на 23 метра и 15 сантиметров и тем самым обновил рекорд Бриллиантовой лиги, который сам же и установил несколько минут назад после попытки на 22,95.
Это седьмой бросок в истории легкой атлетики за 23 метра – четыре из них принадлежат Краузеру, включая мировой рекорд (23,37 м), установленный в том же Юджине на олимпийской квалификации в середине июня текущего года.
Тройной рекорд норвежца в беге на одну милю
Олимпийский чемпион Токио в забеге на 1500 метров Якоб Ингебригтсен в Юджине разгромил кенийцев на дистанции 1 миля, став автором нового рекорда Бриллиантовой лиги. Ингебригтсен с результатом 3:47.24 ворвался в топ-10 в истории дисциплины, а от рекорда Европы, который с 1985 года принадлежит представителю Великобритании Стив Краму, норвежца отделила почти одна секунда.
Результаты мужской программы
100 м
1. Андре де Грасс (Канада) – 9,74
2. Фред Керли (США) – 9,78
3. Ронни Бейкер (США) – 9,82
200 м
1. Ноа Лайлз (США) – 19,52
2. Кеннет Беднарек (США) – 19,80
3. Джозеф Лайлс (США) – 20,03
800 м
1. Марко Ароп (Канада) – 1:44,51
2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:45,02
3. Эммануэль Корир (Кения) – 1:45,05
1 миля
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:47,24
2. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:48,40
3. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:51,17
2 мили
1. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 8:09,55
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 8:09,82
3. Пол Челимо (США) – 8:09,83
Тройной прыжок
1. Педро Пикардо (Португалия) – 17,63 м
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,12
3. Дональд Скотт (США) – 17,03
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) – 23,15 м
2. Дарлан Романи (Ямайка) – 21,69
3. Джо Ковач (США) – 21,94
Результаты женской программы
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,54
2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,73
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,76
200 м
1. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 22,06
2. Габриэль Томас (США) – 22,11
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,19
400 м с барьерами
1. Далайла Мухаммад (США) – 52,77
2. Шамир Литтл (США) – 53,79
3. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,20
4. Анна Рыжикова (Украина) – 54,40
800 м
1. Атинг Му (США) – 1:55,04
2. Кейт Грейс (США) – 1:57,60
3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1:57,71
1500 м
1. Фейс Кипьегон (Кения) – 3:53,23
2. Линден Холл (Австралия) – 3:59,73
3. Джохетт Норрис (США) – 4:00,07
3000 м с препятствиями
1. Нора Джеруто (Кения) – 8:53,65
2. Кортни Фрерикс (США) – 8:57,77
3. Хивин Джепкемои (Кения) – 9:00,05
Прыжки в высоту
1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98 м
2. Вашти Каннингэм (США) – 1,98
3. Камила Личвинко (Польша) – 1,90
4. Юлия Левченко (Украина) – 1,90
Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Юджине
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