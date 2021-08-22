Победа Геращенко и сумасшедший забег Томпсон. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Юджине?

Девятый этап сезона в Бриллиантовой лиге подарил невероятные 26 рекордов, а особняком стал результат ямайской легкоатлетки Элейн Томпсон на 100-метровке. Отрадно, что и Украина не осталась в стороне, записав в своей актив еще одну победу в секторе для прыжков в высоту.

Как выступили украинцы?

Ирина Геращенко после четвертого места на Олимпиаде в отсутствии Ярославы Магучих и Марии Ласицкене в Юджине повторила личный рекорд сезона (1,98 м) и за счет меньшего количества неудачных прыжков вырвала свою премьерную победу на этапе Бриллиантовой лиги в противостоянии с американкой Вашти Каннингэм.

Юлия Левченко трижды сбила планку на высоте 1,93 и довольствовалась скромным четвертым местом.

Победа Геращенко стала для Украины третьей в сезоне в Бриллиантовой лиге после успехов Ярославы Магучих в Стокгольме и Марины Бех-Романчук в Гейтсхеде.

Iryna Gerashchenko won the women's high jump in an epic jump off today! pic.twitter.com/CAkwjqc6On — Prefontaine Classic (@nikepreclassic) August 21, 2021

Анна Рыжикова в Юджине в забеге на 400 метров с барьерами пробежала на секунду медленнее своего олимпийского результата. Тем не менее, украинка во второй раз в карьере квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет 8-9 сентября в Цюрихе. По общему количеству очков Рыжикова уступает только голландке Фемке Бол и уже не опустится ниже пятого места.

Топ-3 события этапа

Томпсон приближается к мировому рекорду на 100-метровке

Элейн Томпсон спустя две недели после обновления олимпийского рекорда в Юджине едва ли не побила мировой рекорд, который с 1988 года принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер. Томпсон от рекордного времени в истории спорта отделили лишь 0,05 секунды, а ее время в Юджине стало новым рекордом Бриллиантовой лиги.

«Я думаю, что рекорды достижимы, потому что я пробежала за 10,5, и я чувствую, что способна на более. Я не хочу увлекаться – празднования начнутся в октябре и ноябре, а пока у меня есть миссия, которую нужно выполнить», - сказала Томпсон после забега.

Elaine Thompson-Herah won in a time of 10.54s, a new National Record. Shelly-Ann Fraser-Pryce placed second and Shericka Jackson third. Jamaica ???????? got a clean sweep, as, in a startling turn of events, American sprint sensation Sha’Carri Richardson finished last. pic.twitter.com/hA3bStGAp8 — Rashaun D. A. Stewart ???????? (@RStewartJA) August 21, 2021

Краузер метнул ядро на рекорд Бриллиантовой лиги

Райан Краузер – еще один герой Олимпийских игр, которому по возвращению из Токио удается поддерживать свою чемпионскую форму. В Юджине американец в четвертой попытке отправил снаряд на 23 метра и 15 сантиметров и тем самым обновил рекорд Бриллиантовой лиги, который сам же и установил несколько минут назад после попытки на 22,95.

Это седьмой бросок в истории легкой атлетики за 23 метра – четыре из них принадлежат Краузеру, включая мировой рекорд (23,37 м), установленный в том же Юджине на олимпийской квалификации в середине июня текущего года.

Тройной рекорд норвежца в беге на одну милю

Олимпийский чемпион Токио в забеге на 1500 метров Якоб Ингебригтсен в Юджине разгромил кенийцев на дистанции 1 миля, став автором нового рекорда Бриллиантовой лиги. Ингебригтсен с результатом 3:47.24 ворвался в топ-10 в истории дисциплины, а от рекорда Европы, который с 1985 года принадлежит представителю Великобритании Стив Краму, норвежца отделила почти одна секунда.

Результаты мужской программы

100 м

1. Андре де Грасс (Канада) – 9,74

2. Фред Керли (США) – 9,78

3. Ронни Бейкер (США) – 9,82

200 м

1. Ноа Лайлз (США) – 19,52

2. Кеннет Беднарек (США) – 19,80

3. Джозеф Лайлс (США) – 20,03

800 м

1. Марко Ароп (Канада) – 1:44,51

2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:45,02

3. Эммануэль Корир (Кения) – 1:45,05

1 миля

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:47,24

2. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:48,40

3. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:51,17

2 мили

1. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 8:09,55

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 8:09,82

3. Пол Челимо (США) – 8:09,83

Тройной прыжок

1. Педро Пикардо (Португалия) – 17,63 м

2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,12

3. Дональд Скотт (США) – 17,03

Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) – 23,15 м

2. Дарлан Романи (Ямайка) – 21,69

3. Джо Ковач (США) – 21,94

Результаты женской программы

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,54

2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,73

3. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,76

200 м

1. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 22,06

2. Габриэль Томас (США) – 22,11

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,19

400 м с барьерами

1. Далайла Мухаммад (США) – 52,77

2. Шамир Литтл (США) – 53,79

3. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,20

4. Анна Рыжикова (Украина) – 54,40

800 м

1. Атинг Му (США) – 1:55,04

2. Кейт Грейс (США) – 1:57,60

3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1:57,71

1500 м

1. Фейс Кипьегон (Кения) – 3:53,23

2. Линден Холл (Австралия) – 3:59,73

3. Джохетт Норрис (США) – 4:00,07

3000 м с препятствиями

1. Нора Джеруто (Кения) – 8:53,65

2. Кортни Фрерикс (США) – 8:57,77

3. Хивин Джепкемои (Кения) – 9:00,05

Прыжки в высоту

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98 м

2. Вашти Каннингэм (США) – 1,98

3. Камила Личвинко (Польша) – 1,90

4. Юлия Левченко (Украина) – 1,90

Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Юджине

Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Юджине

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Юджине