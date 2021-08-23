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Украинка Горелова – бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике

Легкая атлетика
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Вторая медаль Украины в Найроби

Украинка Горелова – бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике

фото - uaf.org.ua

Новина українською

Украинская легкоатлетка Мария Горелова с результатом 6,50 метра стала третьей в прыжках в длину на юниорском чемпионате мира.

Опередить Горелову смогли только Мая Аскаг (Швеция, 6,60) и Шайли Сингх (Индия, 6,59).

Украинки в последний раз брали медаль в прыжках в длину на юниорском чемпионате мира в 2010 году.

Медаль Марии Гореловой стала для Украины второй на чемпионате мира. Ранее серебро в метании копья завоевал Артур Фельфнер.

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В статье: легкая атлетика
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