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Украинка Горелова – бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике
Вторая медаль Украины в Найроби
фото - uaf.org.ua
Украинская легкоатлетка Мария Горелова с результатом 6,50 метра стала третьей в прыжках в длину на юниорском чемпионате мира.
Опередить Горелову смогли только Мая Аскаг (Швеция, 6,60) и Шайли Сингх (Индия, 6,59).
Украинки в последний раз брали медаль в прыжках в длину на юниорском чемпионате мира в 2010 году.
Медаль Марии Гореловой стала для Украины второй на чемпионате мира. Ранее серебро в метании копья завоевал Артур Фельфнер.
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