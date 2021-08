Поражение Магучих от Ласицкене и новый рекорд Рохас. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Лозанне?

Все внимание Украины в Лозанне было приковано к сектору для прыжков в высоту, где Ярослава Магучих пыталась взять реванш у Марии Ласицкене и Николы Макдермотт за поражение на Олимпиаде в Токио.

С Макдермотт Магучих в этот раз разобралась, но сорвать рекордный 25-й триумф Ласицкене на этапах Бриллиантовой лиги Ярославе все же не удалось. Ключевой в споре за победу стала высота 1,98 – Ласицкене преодолела планку с первой попытки, а Магучих только с третьей.

Lasitskene - @Diamond_League win number 25 ????



The best result in high jump history (both M or F) ✨ pic.twitter.com/rS5rdx6M9i