Поражение Магучих от Ласицкене и новый рекорд Рохас. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Лозанне?

Все внимание Украины в Лозанне было приковано к сектору для прыжков в высоту, где Ярослава Магучих пыталась взять реванш у Марии Ласицкене и Николы Макдермотт за поражение на Олимпиаде в Токио.

С Макдермотт Магучих в этот раз разобралась, но сорвать рекордный 25-й триумф Ласицкене на этапах Бриллиантовой лиги Ярославе все же не удалось. Ключевой в споре за победу стала высота 1,98 – Ласицкене преодолела планку с первой попытки, а Магучих только с третьей.

Lasitskene - @Diamond_League win number 25 ????



The best result in high jump history (both M or F) ✨ pic.twitter.com/rS5rdx6M9i — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) August 26, 2021

Как и на Олимпийских играх, четвертой после неудачи на высоте 1,95 стала Ирина Геращенко. Юлия Левченко прекратила борьбу еще раньше, совершив три холостых прыжка на высоте 1,89.

Анна Рыжикова в Лозанне взяла бронзу в забеге на 400 метров с барьерами (54,32), а Виктория Ткачук финишировала на 8-м месте (56,53). Пятую победу подряд в рамках Бриллиантовой лиги оформила неудержимая голландка Фемке Бол, которая в Лозанне на финише набежала на новый рекорд соревнований (53,05).

Марина Бех-Романчук скромно выступила в секторе для прыжков в длину. Украинка в своей лучшей попытке улетела на 6,54 м, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

Главным событием этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне стал сумасшедший перформанс Юлимар Рохас, которая на швейцарской земле выполнила еще два прыжка за 15,50. Рохас отчаянно пыталась штурмовать свой же свежий мировой рекорд (15,67), но в этот раз ограничилась рекордом Бриллиантовой лиги.

Результаты мужской программы

110 м с барьерами

1. Девон Аллен (США) – 13,07

2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,11

3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,17

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) – 19,65

2. Фред Керли (США) – 19,77

3. Стивен Гардинер (Бахрейн) – 20,11

800 м

1. Марко Ароп (Канада) – 1:44,50

2. Эммануэль Корир (Кения) – 1:44,62

3. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:45,48

3000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7:33,06

2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 7:33,39

3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 7:35,06

Метание копья

1. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,54 м

2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,73

3. Андерсон Петерс (Гренада) – 84,32

Прыжки с шестом

1. Кристофер Нильсен (США) – 5,82 м

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,82

3. Тимур Моргунов (Россия) – 5,72

Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) – 22,81 м

2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,10

3. Филипп Михалевич (Хорватия) – 21,37

Прыжки в высоту

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,30 м

2. Шелби Макивен (США) – 2,27

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27

Результаты женской программы

100 м

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,60

2. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,64

3. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,92

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,40

2. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,77

3. Куанера Хейз (США) – 51,06

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,05

2. Шамир Литтл (США) – 53,78

3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,32

...

8. Виктория Ткачук (Украина) - 56,53

1500 м

1. Фревейни Гебрезибихер (Эфиопия) – 4:02,24

2. Линден Холл (Австралия) – 4:02,95

3. Джозетт Норрис (США) – 4:03,27

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,98 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,98

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,95

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92

...

6. Юлия Левченко (Украина) – 1,85

Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,85 м

2. Сагния Хадди (Швеция) – 6,92

3. Джазмин Сойерс (Великобритания) – 6,66

…

5. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,54

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,56 м

2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 15,02

3. Анна Князева-Миненко (Израиль) – 14,47

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне