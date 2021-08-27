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Поражение Магучих от Ласицкене и новый рекорд Рохас. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Лозанне?
Легкоатлетическая серия наведалась в Швейцарию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Все внимание Украины в Лозанне было приковано к сектору для прыжков в высоту, где Ярослава Магучих пыталась взять реванш у Марии Ласицкене и Николы Макдермотт за поражение на Олимпиаде в Токио.
С Макдермотт Магучих в этот раз разобралась, но сорвать рекордный 25-й триумф Ласицкене на этапах Бриллиантовой лиги Ярославе все же не удалось. Ключевой в споре за победу стала высота 1,98 – Ласицкене преодолела планку с первой попытки, а Магучих только с третьей.
Lasitskene - @Diamond_League win number 25 ????— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) August 26, 2021
The best result in high jump history (both M or F) ✨ pic.twitter.com/rS5rdx6M9i
Как и на Олимпийских играх, четвертой после неудачи на высоте 1,95 стала Ирина Геращенко. Юлия Левченко прекратила борьбу еще раньше, совершив три холостых прыжка на высоте 1,89.
Анна Рыжикова в Лозанне взяла бронзу в забеге на 400 метров с барьерами (54,32), а Виктория Ткачук финишировала на 8-м месте (56,53). Пятую победу подряд в рамках Бриллиантовой лиги оформила неудержимая голландка Фемке Бол, которая в Лозанне на финише набежала на новый рекорд соревнований (53,05).
Марина Бех-Романчук скромно выступила в секторе для прыжков в длину. Украинка в своей лучшей попытке улетела на 6,54 м, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.
Главным событием этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне стал сумасшедший перформанс Юлимар Рохас, которая на швейцарской земле выполнила еще два прыжка за 15,50. Рохас отчаянно пыталась штурмовать свой же свежий мировой рекорд (15,67), но в этот раз ограничилась рекордом Бриллиантовой лиги.
Результаты мужской программы
110 м с барьерами
1. Девон Аллен (США) – 13,07
2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,11
3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,17
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) – 19,65
2. Фред Керли (США) – 19,77
3. Стивен Гардинер (Бахрейн) – 20,11
800 м
1. Марко Ароп (Канада) – 1:44,50
2. Эммануэль Корир (Кения) – 1:44,62
3. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:45,48
3000 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7:33,06
2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 7:33,39
3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 7:35,06
Метание копья
1. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,54 м
2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,73
3. Андерсон Петерс (Гренада) – 84,32
Прыжки с шестом
1. Кристофер Нильсен (США) – 5,82 м
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,82
3. Тимур Моргунов (Россия) – 5,72
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) – 22,81 м
2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,10
3. Филипп Михалевич (Хорватия) – 21,37
Прыжки в высоту
1. Илья Иванюк (Россия) – 2,30 м
2. Шелби Макивен (США) – 2,27
3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27
Результаты женской программы
100 м
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,60
2. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,64
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,92
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,40
2. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,77
3. Куанера Хейз (США) – 51,06
400 м с барьерами
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,05
2. Шамир Литтл (США) – 53,78
3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,32
...
8. Виктория Ткачук (Украина) - 56,53
1500 м
1. Фревейни Гебрезибихер (Эфиопия) – 4:02,24
2. Линден Холл (Австралия) – 4:02,95
3. Джозетт Норрис (США) – 4:03,27
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,98 м
2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,98
3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,95
4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92
...
6. Юлия Левченко (Украина) – 1,85
Прыжки в длину
1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,85 м
2. Сагния Хадди (Швеция) – 6,92
3. Джазмин Сойерс (Великобритания) – 6,66
…
5. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,54
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,56 м
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 15,02
3. Анна Князева-Миненко (Израиль) – 14,47
Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
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