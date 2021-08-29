Магучих за пределами подиума и мощный забег на 3000 метров. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Париже?

Очередной этап Бриллиантовой лиги преподнес два лучших результата сезона в мире, четыре национальных рекорда и три рекорда соревнований, а потолком Украины в Париже стало серебро в беге на 400 метров с барьерами.

Новые разборки топовых высотниц завершились победой сенсационной вице-чемпионки Олимпиады в Токио Николы Макдермотт, которая за счет меньшего количества прыжков опередила Марию Ласицкене.

Ярослава Магучих в Париже трижды сбила планку на высоте 1,98 метра и впервые за два года не попала на подиум. Тем не менее, усилиями Ирины Геращенко Украина не осталась без медали.

У Анны Рыжиковой в отсутствие непобедимой Фемке Бол в Париже был шанс открыть счет победам на этапах Бриллиантовой лиги, но украинка в борьбе на победу на 0,15 секунды уступила Джанне Вудрафф, которой в финальном забеге на Олимпийских играх привезла почти 1,5 секунды. Виктория Ткачук в этот раз выбежала из 55 секунд, однако довольствовалась скромным 6-м местом.

Gianna Woodruff was a clear winner in the women's 400mH, taking victory in 54.44s from Ukraine's Anna Ryzykhova who clocked 54.59s. Jamaica's Janieve Russell did well to hold on to 3rd in 54.75s, just ahead of USA's Nnenya Hailey in 54.78s. pic.twitter.com/oSRt8oatqa — Making of Champions (@MakingOfChamps) August 28, 2021

Главным ньюсмейкером этапа Бриллиантовой лиги в Париже стала двукратная чемпионка мира в помещении на 800-метровке Франсин Нийонсаба, которая в забеге на 3000 метров установила пятый лучший результат в истории дисциплины (8:19.08), попутно прихватив тройной рекорд (лучший результат сезона в мире, лучший результат в истории страны и рекорд соревнований).

С 1993 года быстрее Нийонсабы 3000 метров пробегала только Сифан Хассан, которая два года назад в США выдала 8:18.49.

Среди других событий этапа в Париже отметим победы с рекордом соревнований олимпийских чемпионов Токио Арманда Дюплантиса в прыжках с шестом и Элейн Томпсон в спринтерском забеге на 100 метров.

Результаты мужской программы

100 м с барьерами

1. Хансл Парчмент (Ямайка) – 13,03

2. Девон Аллен (США) – 13,08

3. Дэниэл Робертс (США) – 13,16

200 м

1. Фред Керли (США) – 19,79

2. Кеннет Беднарек (США) – 19,79

3. Аарон Браун (Канада) – 20,20

800 м

1. Уайклиф Киньямал (Кения) – 1:43,94

2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:44,45

3. Марко Ароп (Канада) – 1:44,74

3000 м с препятствиями

1. Бенджамин Киген (Кения) – 8:07,12

2. Абрахам Кибивот (Кения) – 8:09,35

3. Леонард Бетт (Кения) – 8:10,21

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,01 м

2. Эрнест Йон Обина (Филиппины) – 5,91

3. Кристофер Нильсен (США) – 5,81

Тройной прыжок

1. Юг Фабрис Занго (Буркина Фасо) – 16,97 м

2. Яссер Трики (Алжир) – 16,71

3. Тьяго Перейра (Португалия) – 16,66

Метание копья

1. Андерсон Питерс (Гренада) – 84,84 м

2. Йоханнес Феттер (Германия) – 80,23

3. Андриан Мадраде (Молдова) – 79,91

Результаты женской программы

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,72

2. Шерика Джэксон (Ямайка) – 10,97

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 11,06

100 м с барьерами

1. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,50

2. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,58

3. Меган Таппер (Ямайка) – 12,66

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,12

2. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,30

3. Эллисон Феликс (США) – 50,47

400 м с барьерами

1. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,44

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,59

3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 54,75

3000 м

1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 8:19,08

2. Эджгайеху Тайе (Эфиопия) – 8:19,52

3. Маргарет Кипкембои (Кения) – 8:21,53

Метание диска

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,08 м

2. Яйме Перес (Куба) – 65,31

3. Валери Оллмен (США) – 64,51

Прыжки в высоту

1. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,98 м

2. Мария Ласицкене (Россия) – 1,98

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,95

…

5. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95

9. Юлия Левченко (Украина) – 1,89

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Париже