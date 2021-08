Магучих за пределами подиума и мощный забег на 3000 метров. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Париже?

Очередной этап Бриллиантовой лиги преподнес два лучших результата сезона в мире, четыре национальных рекорда и три рекорда соревнований, а потолком Украины в Париже стало серебро в беге на 400 метров с барьерами.

Новые разборки топовых высотниц завершились победой сенсационной вице-чемпионки Олимпиады в Токио Николы Макдермотт, которая за счет меньшего количества прыжков опередила Марию Ласицкене.

Ярослава Магучих в Париже трижды сбила планку на высоте 1,98 метра и впервые за два года не попала на подиум. Тем не менее, усилиями Ирины Геращенко Украина не осталась без медали.

У Анны Рыжиковой в отсутствие непобедимой Фемке Бол в Париже был шанс открыть счет победам на этапах Бриллиантовой лиги, но украинка в борьбе на победу на 0,15 секунды уступила Джанне Вудрафф, которой в финальном забеге на Олимпийских играх привезла почти 1,5 секунды. Виктория Ткачук в этот раз выбежала из 55 секунд, однако довольствовалась скромным 6-м местом.

Gianna Woodruff was a clear winner in the women's 400mH, taking victory in 54.44s from Ukraine's Anna Ryzykhova who clocked 54.59s. Jamaica's Janieve Russell did well to hold on to 3rd in 54.75s, just ahead of USA's Nnenya Hailey in 54.78s. pic.twitter.com/oSRt8oatqa