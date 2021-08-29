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Магучих за пределами подиума и мощный забег на 3000 метров. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Париже?

Легкая атлетика
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Развязка сезона все ближе

Магучих за пределами подиума и мощный забег на 3000 метров. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Париже?

UA-Футбол
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Очередной этап Бриллиантовой лиги преподнес два лучших результата сезона в мире, четыре национальных рекорда и три рекорда соревнований, а потолком Украины в Париже стало серебро в беге на 400 метров с барьерами.

Новые разборки топовых высотниц завершились победой сенсационной вице-чемпионки Олимпиады в Токио Николы Макдермотт, которая за счет меньшего количества прыжков опередила Марию Ласицкене.

Ярослава Магучих в Париже трижды сбила планку на высоте 1,98 метра и впервые за два года не попала на подиум. Тем не менее, усилиями Ирины Геращенко Украина не осталась без медали.

У Анны Рыжиковой в отсутствие непобедимой Фемке Бол в Париже был шанс открыть счет победам на этапах Бриллиантовой лиги, но украинка в борьбе на победу на 0,15 секунды уступила Джанне Вудрафф, которой в финальном забеге на Олимпийских играх привезла почти 1,5 секунды. Виктория Ткачук в этот раз выбежала из 55 секунд, однако довольствовалась скромным 6-м местом.

Главным ньюсмейкером этапа Бриллиантовой лиги в Париже стала двукратная чемпионка мира в помещении на 800-метровке Франсин Нийонсаба, которая в забеге на 3000 метров установила пятый лучший результат в истории дисциплины (8:19.08), попутно прихватив тройной рекорд (лучший результат сезона в мире, лучший результат в истории страны и рекорд соревнований).

С 1993 года быстрее Нийонсабы 3000 метров пробегала только Сифан Хассан, которая два года назад в США выдала 8:18.49.

Среди других событий этапа в Париже отметим победы с рекордом соревнований олимпийских чемпионов Токио Арманда Дюплантиса в прыжках с шестом и Элейн Томпсон в спринтерском забеге на 100 метров.

Результаты мужской программы

100 м с барьерами

1. Хансл Парчмент (Ямайка) – 13,03

2. Девон Аллен (США) – 13,08

3. Дэниэл Робертс (США) – 13,16

200 м

1. Фред Керли (США) – 19,79

2. Кеннет Беднарек (США) – 19,79

3. Аарон Браун (Канада) – 20,20

800 м

1. Уайклиф Киньямал (Кения) – 1:43,94

2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:44,45

3. Марко Ароп (Канада) – 1:44,74

3000 м с препятствиями

1. Бенджамин Киген (Кения) – 8:07,12

2. Абрахам Кибивот (Кения) – 8:09,35

3. Леонард Бетт (Кения) – 8:10,21

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,01 м

2. Эрнест Йон Обина (Филиппины) – 5,91

3. Кристофер Нильсен (США) – 5,81

Тройной прыжок

1. Юг Фабрис Занго (Буркина Фасо) – 16,97 м

2. Яссер Трики (Алжир) – 16,71

3. Тьяго Перейра (Португалия) – 16,66

Метание копья

1. Андерсон Питерс (Гренада) – 84,84 м

2. Йоханнес Феттер (Германия) – 80,23

3. Андриан Мадраде (Молдова) – 79,91

Результаты женской программы

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,72

2. Шерика Джэксон (Ямайка) – 10,97

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 11,06

100 м с барьерами

1. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,50

2. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,58

3. Меган Таппер (Ямайка) – 12,66

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,12

2. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,30

3. Эллисон Феликс (США) – 50,47

400 м с барьерами

1. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,44

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,59

3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 54,75

3000 м

1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 8:19,08

2. Эджгайеху Тайе (Эфиопия) – 8:19,52

3. Маргарет Кипкембои (Кения) – 8:21,53

Метание диска

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,08 м

2. Яйме Перес (Куба) – 65,31

3. Валери Оллмен (США) – 64,51

Прыжки в высоту

1. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,98 м

2. Мария Ласицкене (Россия) – 1,98

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,95

5. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95

9. Юлия Левченко (Украина) – 1,89

Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Париже

Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Париже

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Париже

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В статье: легкая атлетика Ярослава Магучих Бриллиантовая лига
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