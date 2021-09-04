Ярослава Магучих побеждает на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Видео

Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Наша соотечественница покорила высоту 2,02 метра. Ее ближайшие конкурентки, россиянка Лесицкене и австралийка МакДермот после одной неудачной попытки на 2,02 перенесли две другие на 2,04, но сделать удачные прыжки так и не смогли.

Ирина Геращенко по итогам своего выступления стала четвертой (1,92), а Юлия Левченко - седьмой (1,88).

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