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Ярослава Магучих побеждает на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Видео
Наша гордость
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Наша соотечественница покорила высоту 2,02 метра. Ее ближайшие конкурентки, россиянка Лесицкене и австралийка МакДермот после одной неудачной попытки на 2,02 перенесли две другие на 2,04, но сделать удачные прыжки так и не смогли.
Ирина Геращенко по итогам своего выступления стала четвертой (1,92), а Юлия Левченко - седьмой (1,88).
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