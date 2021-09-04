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Реванш Магучих и штурм мирового рекорда от Дюплантиса. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе?
Последний этап перед финалом в Цюрихе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский этап Бриллиантовой лиги на стадионе имени короля Бодуэна собрал на трибунах рекордные с момента наступления пандемии 28 тысяч болельщиков. Легкоатлеты вдохновились давно позабытой атмосферой и накануне финала сезона в Швейцарии подарили фанам предостаточно запоминающихся моментов.
У женщин в секторе для прыжков в высоту Ярослава Магучих после поражений в Лозанне и Париже в Брюсселе, наконец, опередила своих обидчиц по Олимпиаде в Токио Марию Ласицкене и Николу Макдермотт.
Магучих совершила три дополнительных прыжка на 1,95 и 2,00, в то время как Ласицкене шесть подряд высот брала с первой попытки. Казалось, олимпийская чемпионка идет к очередной победе, пока Магучих не выстрелила на высоте 2,02. Ласицкене пришлось переносить попытки на 2,04, однако россиянка с этой высотой не совладала.
Ирина Геращенко трижды сбила планку на высоте 1,95 и заняла четвертое место сразу после трио олимпийских медалисток, а Юлия Левченко упустила последний шанс квалифицироваться в финал в Цюрихе, став в Брюсселе лишь 8-й со скромным прыжком на 1,88 метра.
У мужчин центральным событием этапа очередная стала попытка Арманда Дюплантиса побить свой же мировой рекорд на высоте 6,19 метра. Швед совершил три неудачных попытки и ограничился победой в Брюсселе с новым рекордом соревнований (6,05 м).
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио на 100-метровке Фред Керли после победы в Брюсселе на этой дистанции официально стал главным универсалом в истории Бриллиантовой лиги. Американец – единственный спортсмен в истории легкоатлетической серии с победами на 100, 200 и 400 метров.
Двукратная чемпионка Токио Сифан Хассан в Брюсселе выиграла забег на 1 милю с лучшим результатом в истории соревнований. Время Хассан (4:14.74) стало пятым в истории дисциплины.
Результаты мужской программы
100 м
1. Фред Керли (США) – 9,94
2. Трэйвон Бромелл (США) – 9,97
3. Майкл Норман (США) – 9,98
400 м
1. Майкл Черри (США) – 44,03
2. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,51
3. Исаак Маквала (Ботсвана) – 44,83
400 м c барьерами
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 48,23
2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,31
3. Ясмани Копелло (Турция) – 48,45
1500 м
1. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:33,20
2. Оливер Хоар (Австралия) – 3:33,79
3. Михал Розмыс (Польша) – 3:33,96
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,05 м
2. Кристофер Нильсен (США) – 5,85
3. Кей Си Лайтфут (США) – 5,85
Прыжки в длину
1. Стеффин Маккартер (США) – 7,99 м
2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 7,95
3. Филиппо Рандаццо (Италия) – 7,89
Метание диска
1. Даниэль Шталь (Швеция) – 69,31 м
2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 65,17
3. Кристьян Чех (Словения) – 65,68
Результаты женской программы
100 м с барьерами
1. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,69
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,69
3. Меган Таппер (Ямайка) – 12,77
200 м
1. Кристин Мбома (Намибия) – 21,84
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,95
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,04
800 м
1. Натойя Гоул (Ямайка) – 1:58,09
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1:58,16
3. Джемма Рики (Великобритания) – 1:58,77
5000 м
1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 14:25,34
2. Эджгайяху Тайе (Эфиопия) – 14:25,63
3. Хеллен Обири (Кения) – 14:26,23
1 миля
1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 4:14,74
2. Аксумавит Эмбайе (Эфиопия) – 4:21,08
3. Линден Холл (Австралия) – 4:21,38
Метание диска
1. Яйме Перес (Куба) – 66,47 м
2. Валари Оллман (США) – 64,25
3. Сандра Перкович (Хорватия) – 65,14
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м
2. Мария Ласицкене – 2,00
3. Никола Макдермотт (Австралия) – 2,00
4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92
…
8. Юлия Левченко (Украина) – 1,88
Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе
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