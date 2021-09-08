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Шесть украинцев выступят в финале Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
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Шесть украинцев выступят в финале Бриллиантовой лиги

Reuters

Новина українською

На финальном этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе 8-9 сентября Украину представят шесть легкоатлетов.

За победу в Бриллиантовой лиге и солидные призовые (30 тысяч долларов за победу, 12 тысяч – за второе место и 7 тысяч – за третье) поспорят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко (обе – прыжки в высоту), Анна Рыжикова и Виктория Ткачук (обе – бег на 400 метров с барьерами), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) и Андрей Проценко (прыжки в высоту).

Магучих, Геращенко и Бех-Романчук выступят сегодня, 8 сентября. Начало соревнований – в 18:00 по киевскому времени.

Рыжикова, Ткачук и Проценко в своих дисциплинах стартуют в четверг, 9 сентября.

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В статье: Ярослава Магучих Бриллиантовая лига Марина Бех-Романчук
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