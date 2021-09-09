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Рыжикова финишировала третьей в финале Бриллиантовой лиги
Ткачук заняла четвертое место
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9 сентября в швейцарском Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги 2021.
На дистанции 400 метров с барьерами бронзу взяла Анна Рыжикова(53.70).
Другая украинка Виктория Ткачук заняла 4-е место с персональным рекордом (53.76).
А чемпионкой стала Фемке Бол из Нидерландов (52.80).
Бриллиантовая лига 2021. Финал
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52.80
2. Шамье Литтл (США) – 53.35
3. Анна Рыжикова (Украина) – 53.70
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