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Рыжикова финишировала третьей в финале Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
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Ткачук заняла четвертое место

Рыжикова финишировала третьей в финале Бриллиантовой лиги

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9 сентября в швейцарском Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги 2021.

На дистанции 400 метров с барьерами бронзу взяла Анна Рыжикова(53.70).

Другая украинка Виктория Ткачук заняла 4-е место с персональным рекордом (53.76).

А чемпионкой стала Фемке Бол из Нидерландов (52.80).

Бриллиантовая лига 2021. Финал

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52.80

2. Шамье Литтл (США) – 53.35

3. Анна Рыжикова (Украина) – 53.70

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В статье: Анна Рыжикова
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