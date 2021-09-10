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Вархольм, Рохас, Дюплантис и другие победители сезона в Бриллиантовой лиге
А у Украины три призовых места
фото - twitter.com
Накануне в Цюрихе завершился двухдневный финал Бриллиантовой лиги – под занавес олимпийского сезона топовые легкоатлеты мира организовали два лучших результата сезона в мире, один рекорд Бриллиантовой лиги, два рекорда континента и не обошлось без мирового рекорда на уровне юниоров.
Кристин Мбома после серебра на Олимпиаде в Токио выиграла финал Бриллиантовой лиги с новым юниорским мировым рекордом (21,78). Время 18-летней представительницы Намибии стало 19-м в истории дисциплины. Попутно Мбома стала новой рекордсменкой Африки.
Очередными победами Карстена Вархольма (400 метров с барьерами), Юлимар Рохас (тройной прыжок) и Арманда Дюплантиса (прыжки с шестом) уже давно никого не удивить, а вот кто стал открытием финала Бриллиантовой лиги, так это Анжелика Сидорова – россиянка в секторе для прыжков с шестом в последней попытке взлетела на 5,01 (рекорд соревнований) и стала лишь четвертой легкоатлеткой в истории, которой покорилась 5-метровая высота. Прежде до этой отметки взлетали только Елена Исинбаева, Сэнди Моррис и Дженнифер Сур.
У мужчин только трем спортсменам удалось защитить звание победителя Бриллиантовой лиги. Речь о Тимоти Черуйоте (бег на 1500 метров), Карстене Вархольме (400 метров с барьерами) и Даниэле Штоле (метание диска).
Что касается женской программы, то спустя два года подтвердить статус чемпионки Бриллиантовой лиги сумела лишь олимпийская чемпионка Токио по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.
Результаты мужской программы
100 м
1. Фред Керли (США) – 9,87
2. Андре де Грасс (Канада) – 9,89
3. Ронни Бэйкер (США) – 9,91
110 м с барьерами
1. Девон Аллен (США) – 13,06
2. Рональд Леви (Ямайка) – 13,06
3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,17
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) – 19,70
2. Андре де Грасс (Канада) – 19,72
3. Фред Керли (США) – 19,83
400 м
1. Майкл Черри (США) – 44,41
2. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,42
3. Деон Лендор (Тринидад и Тобаго) – 44,81
400 м с барьерами
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,35
2. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,81
3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,24
800 м
1. Эммануэль Корир (Кения) – 1:44,56
2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:44,96
3. Клэйтон Мерфи (США) – 1:45,21
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:31,37
2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:31,45
3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:32,14
3000 м с препятствиями
1. Бенджамин Киген (Кения) – 8:17,45
2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8:17,70
3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8:18,16
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,06 м
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,93
3. Тимур Моргунов (нейтральный атлет) – 5,93
Прыжки в высоту
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34 м
2. Андрей Проценко (Украина) – 2,30
3. Илья Иванюк (нейтральный атлет) – 2,30
Тройной прыжок
1. Педро Пикардо (Португалия) - 17,70 м
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) - 17,20
3. Яссер Трики (Алжир) - 17,03
Метание диска
1. Даниэль Штоль (Швеция) – 66,49 м
2. Кристьян Чех (Словения) – 65,39
3. Федрик Дакрес (Ямайка) – 65,33
Метание копья
1. Йоханнес Феттер (Германия) – 89,11 м
2. Юлиан Вебер (Германия) – 87,03
3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,22
Результаты женской программы
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,65
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,87
3. Айла дель Понте (Швейцария) – 10,93
100 м с барьерами
1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,42
2. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,51
3. Меган Таппер (Ямайка) – 12,55
200 м
1. Кристин Мбома (Намибия) – 21,78
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,81
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,19
400 м
1. Кванера Хэйс (США) – 49,88
2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,96
3. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,24
400 м с барьерами
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,80
2. Шамир Литтл (США) – 53,35
3. Анна Рыжикова (Украина) – 53,70
4. Виктория Ткачук (Украина) – 53,76
800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.57,98
2. Кейт Грейс (США) – 1.58,34
3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.58,34
1500 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.58,33
2. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.58,55
3. Жозетт Норрис (США) – 4.00,41
3000 м с/п
1. Нора Джеруто (Кения) – 9,07,33
2. Хивин Кийенг (Кения) – 9.08,55
3. Кортни Фрерикс (США) – 9.08,74
Метание диска
1. Валери Оллмен (США) – 69,20 м
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,22
3. Яйме Перес (Куба) – 64,83
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,48 м
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,64
3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,47
Метание копья
1. Кристин Хуссонг (Германия) – 65,26 м
2. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 62,68
3. Никола Огродникова (Чехия) – 61,54
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова (нейтральный атлет) – 5,01
2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,77
3. Тина Сутей (Словения) – 4,67
Прыжки с шестом
1. Мария Ласицкене (нейтральный атлет) – 2,05 м
2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03
3. Никола Макдермотт (Австралия) – 2,01
4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,96
Все результаты финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе
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