Вархольм, Рохас, Дюплантис и другие победители сезона в Бриллиантовой лиге

Накануне в Цюрихе завершился двухдневный финал Бриллиантовой лиги – под занавес олимпийского сезона топовые легкоатлеты мира организовали два лучших результата сезона в мире, один рекорд Бриллиантовой лиги, два рекорда континента и не обошлось без мирового рекорда на уровне юниоров.

Кристин Мбома после серебра на Олимпиаде в Токио выиграла финал Бриллиантовой лиги с новым юниорским мировым рекордом (21,78). Время 18-летней представительницы Намибии стало 19-м в истории дисциплины. Попутно Мбома стала новой рекордсменкой Африки.

Очередными победами Карстена Вархольма (400 метров с барьерами), Юлимар Рохас (тройной прыжок) и Арманда Дюплантиса (прыжки с шестом) уже давно никого не удивить, а вот кто стал открытием финала Бриллиантовой лиги, так это Анжелика Сидорова – россиянка в секторе для прыжков с шестом в последней попытке взлетела на 5,01 (рекорд соревнований) и стала лишь четвертой легкоатлеткой в истории, которой покорилась 5-метровая высота. Прежде до этой отметки взлетали только Елена Исинбаева, Сэнди Моррис и Дженнифер Сур.

У мужчин только трем спортсменам удалось защитить звание победителя Бриллиантовой лиги. Речь о Тимоти Черуйоте (бег на 1500 метров), Карстене Вархольме (400 метров с барьерами) и Даниэле Штоле (метание диска).

Что касается женской программы, то спустя два года подтвердить статус чемпионки Бриллиантовой лиги сумела лишь олимпийская чемпионка Токио по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Результаты мужской программы

100 м

1. Фред Керли (США) – 9,87

2. Андре де Грасс (Канада) – 9,89

3. Ронни Бэйкер (США) – 9,91

110 м с барьерами

1. Девон Аллен (США) – 13,06

2. Рональд Леви (Ямайка) – 13,06

3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,17

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) – 19,70

2. Андре де Грасс (Канада) – 19,72

3. Фред Керли (США) – 19,83

400 м

1. Майкл Черри (США) – 44,41

2. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,42

3. Деон Лендор (Тринидад и Тобаго) – 44,81

400 м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,35

2. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,81

3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,24

800 м

1. Эммануэль Корир (Кения) – 1:44,56

2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:44,96

3. Клэйтон Мерфи (США) – 1:45,21

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:31,37

2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:31,45

3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:32,14

3000 м с препятствиями

1. Бенджамин Киген (Кения) – 8:17,45

2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8:17,70

3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8:18,16

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,06 м

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,93

3. Тимур Моргунов (нейтральный атлет) – 5,93

Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34 м

2. Андрей Проценко (Украина) – 2,30

3. Илья Иванюк (нейтральный атлет) – 2,30

Тройной прыжок

1. Педро Пикардо (Португалия) - 17,70 м

2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) - 17,20

3. Яссер Трики (Алжир) - 17,03

Метание диска

1. Даниэль Штоль (Швеция) – 66,49 м

2. Кристьян Чех (Словения) – 65,39

3. Федрик Дакрес (Ямайка) – 65,33

Метание копья

1. Йоханнес Феттер (Германия) – 89,11 м

2. Юлиан Вебер (Германия) – 87,03

3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,22

Результаты женской программы

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,65

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,87

3. Айла дель Понте (Швейцария) – 10,93

100 м с барьерами

1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,42

2. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,51

3. Меган Таппер (Ямайка) – 12,55

200 м

1. Кристин Мбома (Намибия) – 21,78

2. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,81

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,19

400 м

1. Кванера Хэйс (США) – 49,88

2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,96

3. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,24

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,80

2. Шамир Литтл (США) – 53,35

3. Анна Рыжикова (Украина) – 53,70

4. Виктория Ткачук (Украина) – 53,76

800 м

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.57,98

2. Кейт Грейс (США) – 1.58,34

3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.58,34

1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.58,33

2. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.58,55

3. Жозетт Норрис (США) – 4.00,41

3000 м с/п

1. Нора Джеруто (Кения) – 9,07,33

2. Хивин Кийенг (Кения) – 9.08,55

3. Кортни Фрерикс (США) – 9.08,74

Метание диска

1. Валери Оллмен (США) – 69,20 м

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,22

3. Яйме Перес (Куба) – 64,83

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,48 м

2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,64

3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,47

Метание копья

1. Кристин Хуссонг (Германия) – 65,26 м

2. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 62,68

3. Никола Огродникова (Чехия) – 61,54

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова (нейтральный атлет) – 5,01

2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,77

3. Тина Сутей (Словения) – 4,67

Прыжки с шестом

1. Мария Ласицкене (нейтральный атлет) – 2,05 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 2,01

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,96

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе