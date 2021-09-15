Магучих предлагали сменить гражданство в пользу США и Польши

Президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин высказался о ситуации с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая столкнулась с критикой после совместной фотографии на Олимпиаде в Токио с россиянкой Марией Ласицкене.

"Так принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения – так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе.

Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было там флага РФ. Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма?

Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало – и из США, и от поляков, и кто только не приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания", - сказала Сафиуллин.

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