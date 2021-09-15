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Побит мировой рекорд в беге на 2000 метров. Он держался с 1994 года
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Франсин Нийонсаба в Загребе обновила мировой рекорд в беге на 2000 метров. Легкоатлетка из Бурунди преодолела дистанцию за 5:21,56 и сняла почти 4 секунды с предыдущего рекорда, который ирландка Соне О’Салливана установила в 1994 году.
This is how Francine Niyonsaba obliterated the women's 2000m world record ????????#ContinentalTourGold pic.twitter.com/JhCzVCapmW https://t.co/Sea05dbzVz— AW (@AthleticsWeekly) September 14, 2021
Стоит отметить, что дистанция 2000 метров не входит в программу Олимпийских игр и чемпионатов мира.
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