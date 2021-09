Побит мировой рекорд в беге на 2000 метров. Он держался с 1994 года

Франсин Нийонсаба в Загребе обновила мировой рекорд в беге на 2000 метров. Легкоатлетка из Бурунди преодолела дистанцию за 5:21,56 и сняла почти 4 секунды с предыдущего рекорда, который ирландка Соне О’Салливана установила в 1994 году.

This is how Francine Niyonsaba obliterated the women's 2000m world record ????????#ContinentalTourGold pic.twitter.com/JhCzVCapmW https://t.co/Sea05dbzVz