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Побит мировой рекорд в беге на 2000 метров. Он держался с 1994 года

Легкая атлетика
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Новая страница в истории легкой атлетики

Побит мировой рекорд в беге на 2000 метров. Он держался с 1994 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Франсин Нийонсаба в Загребе обновила мировой рекорд в беге на 2000 метров. Легкоатлетка из Бурунди преодолела дистанцию за 5:21,56 и сняла почти 4 секунды с предыдущего рекорда, который ирландка Соне О’Салливана установила в 1994 году.

Стоит отметить, что дистанция 2000 метров не входит в программу Олимпийских игр и чемпионатов мира.

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В статье: легкая атлетика
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