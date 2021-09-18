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Ярослава Магучих: На одном таланте ты не пройдешь в профессионалы
Комментарий украинки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2020 в Токио Ярослава Магучих рассказала об основных факторах для достижения успеха в профессиональном спорте. Ее слова цитирует Информатор:
"На одном таланте ты не пройдешь в профессионалы, на мировые арены. Потому что тебе надо самосовершенствоваться всегда, тренироваться тщательно. Поэтому важен не только талант.
Я считаю, что в любой сфере, даже если есть определенные способности, но без своего трудолюбия, а в спорте также и без тренера, который дает установки на соревнованиях, это невозможно.
Что желать спортсменам перед турнирами? Достаточно пожелания наслаждаться соревнованиями. Потому что если ты получаешь от этого кайф, то у тебя все получается. Поэтому, это самое главное, наверное" - сказала она.
Напомним, что ранее
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