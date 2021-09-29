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Чемпионка мира по тяжелой атлетике дисквалифицирована на 8 лет

Легкая атлетика
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Все из-за допинга

Чемпионка мира по тяжелой атлетике дисквалифицирована на 8 лет

Фото: neftchi.org

Новина українською

Азербайджанская тяжелоатлетка Боянка Костова дисквалифицирована до 2029 года из-за допинга решением Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

В пробе спортсменки обнаружили запрещённые антидопинговыми правилами вещества. За это представительница Азербайджана получила бан на 8 лет, который вступил в силу с 10 мая 2021 года.

Боянке Костовой 28 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и четырёхкратной чемпионкой Европы.

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В статье: тяжелая атлетика
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