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Чемпионка мира по тяжелой атлетике дисквалифицирована на 8 лет
Все из-за допинга
Фото: neftchi.org
Азербайджанская тяжелоатлетка Боянка Костова дисквалифицирована до 2029 года из-за допинга решением Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
В пробе спортсменки обнаружили запрещённые антидопинговыми правилами вещества. За это представительница Азербайджана получила бан на 8 лет, который вступил в силу с 10 мая 2021 года.
Боянке Костовой 28 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и четырёхкратной чемпионкой Европы.
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