Чемпионка мира по тяжелой атлетике дисквалифицирована на 8 лет

Азербайджанская тяжелоатлетка Боянка Костова дисквалифицирована до 2029 года из-за допинга решением Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

В пробе спортсменки обнаружили запрещённые антидопинговыми правилами вещества. За это представительница Азербайджана получила бан на 8 лет, который вступил в силу с 10 мая 2021 года.

Боянке Костовой 28 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и четырёхкратной чемпионкой Европы.