  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Марина Бех-Романчук показала фото с отпуска
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марина Бех-Романчук показала фото с отпуска

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка отдыхает в египетском Шарм-эль-Шейхе

Марина Бех-Романчук показала фото с отпуска

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26-летняя украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала фото с отпуска в египетском Шарм-эль-Шейхе.

"На отдыхе есть много времени, чтобы подумать, как воплотить идеи в жизнь.

И я не хочу это откладывать на потом, поэтому начну с сегодняшнего дня", — прокомментировала Марина свои свежие фото в купальнике.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...