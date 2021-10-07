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Марина Бех-Романчук показала фото с отпуска
Украинка отдыхает в египетском Шарм-эль-Шейхе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26-летняя украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала фото с отпуска в египетском Шарм-эль-Шейхе.
"На отдыхе есть много времени, чтобы подумать, как воплотить идеи в жизнь.
И я не хочу это откладывать на потом, поэтому начну с сегодняшнего дня", — прокомментировала Марина свои свежие фото в купальнике.
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