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Названы претенденты на звание лучшего легкоатлета года

Легкая атлетика
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В список попали сразу несколько спортсменов из Кении

Названы претенденты на звание лучшего легкоатлета года

фото - olympics.com

Новина українською

World Athletics опубликовала имена 10 претендентов на приз лучшему легкоатлету 2021 года.

Отметим, что все претенденты завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио.

Претенденты на награду:

Джошуа Чептегеи (Кения, бег на 5000 м);

Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег на 1500 м);

Райан Краузер (США, толкание ядра);

Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом);

Элиуд Кипчоге (Кения, марафон);

Педро Пикардо (Португалия, тройной прыжок);

Даниэль Штоль (Швеция, метание диска);

Милтиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину);

Дамиан Уорнер (Канада, десятиборье);

Карстен Вархольм (Норвегия, бег на 400 м с/б).

Имя победителя в номинации станет известно, на церемонии World Athletics Awards в декабре.

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В статье: легкая атлетика
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Источник:
XSport.ua

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