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Названы претенденты на звание лучшего легкоатлета года
В список попали сразу несколько спортсменов из Кении
фото - olympics.com
World Athletics опубликовала имена 10 претендентов на приз лучшему легкоатлету 2021 года.
Отметим, что все претенденты завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио.
Претенденты на награду:
Джошуа Чептегеи (Кения, бег на 5000 м);
Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег на 1500 м);
Райан Краузер (США, толкание ядра);
Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом);
Элиуд Кипчоге (Кения, марафон);
Педро Пикардо (Португалия, тройной прыжок);
Даниэль Штоль (Швеция, метание диска);
Милтиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину);
Дамиан Уорнер (Канада, десятиборье);
Карстен Вархольм (Норвегия, бег на 400 м с/б).
Имя победителя в номинации станет известно, на церемонии World Athletics Awards в декабре.
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