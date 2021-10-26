Магучих предлагали сменить гражданство в пользу Германии и США

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио по прыжкам в высоту Ярослава Магучих в интервью YouTube-каналу «Бегущий Банкир» рассказала о предложениях по смене гражданства.

«Предлагали переехать выступать за США, тренеру писали и звонили. Но нет. Германия звала. С Кипра звонили, Америка звала. На самом деле много стран, но когда ты даже не зацикливаешься на этом – предложили и предложили, все, ну куда», - сказала Магучих.

Ранее президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин подтвердил, что у Магучих было несколько предложений по смене гражданства, однако украинка не рассматривала эти варианты.

Ярослава Магучих на последних крупных соревнованиях сезона заняла второе место в финальном этапе Бриллиантовой лиги.

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