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Магучих предлагали сменить гражданство в пользу Германии и США
Украинка остается верна своей стране
Getty Images/Global Images Ukraine
Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио по прыжкам в высоту Ярослава Магучих в интервью YouTube-каналу «Бегущий Банкир» рассказала о предложениях по смене гражданства.
«Предлагали переехать выступать за США, тренеру писали и звонили. Но нет. Германия звала. С Кипра звонили, Америка звала. На самом деле много стран, но когда ты даже не зацикливаешься на этом – предложили и предложили, все, ну куда», - сказала Магучих.
Ранее президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин подтвердил, что у Магучих было несколько предложений по смене гражданства, однако украинка не рассматривала эти варианты.
Ярослава Магучих на последних крупных соревнованиях сезона заняла второе место в финальном этапе Бриллиантовой лиги.
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