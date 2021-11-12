Бех-Романчук снялась в клипе известной украинской группы. ВИДЕО

Чемпионка Европы, вице-чемпионка мира и участница двух Олимпийских игр Марина Бех-Романчук, представляющая Украину в секторе для прыжков в длину, засветилась в клипе известной украинской группы Антитела.

По сюжету клипе на песню «Стань» Бех-Романчук преодолевает любые препятствия на пути к своей цели.

«Безумный опыт, море эмоций и фантастический результат», - написала легкоатлетка в Instagram.