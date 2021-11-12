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Бех-Романчук снялась в клипе известной украинской группы. ВИДЕО
Звездная украинская легкоатлетка раскрылась в новом амплуа
фото - twitter.com
Чемпионка Европы, вице-чемпионка мира и участница двух Олимпийских игр Марина Бех-Романчук, представляющая Украину в секторе для прыжков в длину, засветилась в клипе известной украинской группы Антитела.
По сюжету клипе на песню «Стань» Бех-Романчук преодолевает любые препятствия на пути к своей цели.
«Безумный опыт, море эмоций и фантастический результат», - написала легкоатлетка в Instagram.
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