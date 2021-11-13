Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в новом клипе известной украинской группы

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук снялась в новом клипе музыкальной группы Антитела под названием "Стань".

Сама спортсменка прокомментировала решение о съемках в клипе:

"Это был сложный период после Олимпиады, мысли были совсем о другом. Но когда я услышала идею, увидела раскадровку клипа, посоветовалась с близкими – я согласилась. Это совершенно новый опыт, я даже могу приравнять это к съемкам в кино, ведь в результате у нас есть мини-фильм. Также со мной на площадке всегда присутствовал мой любимый, что очень помогало" – сказала она.