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Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в новом клипе известной украинской группы

Легкая атлетика
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Новые таланты для Марины

Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в новом клипе известной украинской группы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук снялась в новом клипе музыкальной группы Антитела под названием "Стань".

Сама спортсменка прокомментировала решение о съемках в клипе:

"Это был сложный период после Олимпиады, мысли были совсем о другом. Но когда я услышала идею, увидела раскадровку клипа, посоветовалась с близкими – я согласилась. Это совершенно новый опыт, я даже могу приравнять это к съемкам в кино, ведь в результате у нас есть мини-фильм. Также со мной на площадке всегда присутствовал мой любимый, что очень помогало" – сказала она.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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