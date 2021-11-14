Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярослава Магучих готовится к старту нового сезона в Португалии. Фото
Украинка наслаждается выходным
фото - insidethegames.biz
Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Ярослава Магучих проводит выходные в Португалии. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2022
- Мать Мампасси: Сегодня дорога в сборную Украины закрыта, а завтра открыта. Возможно Марк будет играть и за сборную России
- Заваров: Финны будут стимулировать боснийцев в матче против сборной Украины
- Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в новом клипе известной украинской группы
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...