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Президент ФЛАУ подал в отставку
А вместе с ним вице-президент и генеральный секретарь
Фото: footballua.tv
Президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин написал заявлении об уходе с поста, сообщает Ukrainian Athletics в инстаграм.
Также заявления об отставке написали вице-президент федерации Виктор Гринюк и генеральный секретарь Иоланта Хропач.
Напомним, что Сафиуллин находился на этой должности с октября 2020-го года.
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