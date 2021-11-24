Президент ФЛАУ подал в отставку

Президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин написал заявлении об уходе с поста, сообщает Ukrainian Athletics в инстаграм.

Также заявления об отставке написали вице-президент федерации Виктор Гринюк и генеральный секретарь Иоланта Хропач.

Напомним, что Сафиуллин находился на этой должности с октября 2020-го года.