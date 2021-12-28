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Магучих и Кохан – легкоатлеты года в Украине

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Магучих и Кохан – легкоатлеты года в Украине

Reuters

Новина українською

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) подвела итоги 2021 года.

Спортсменкой года по версии представителей совета ФЛАУ, СМИ и болельщиков стала Ярослава Магучих (прыжки в высоту), которая на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзу, а также заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги.

У мужчин победу в голосовании одержал Михаил Кохан (метание молота). Украинец занял четвертое место на Олимпиаде, стал чемпионом Европы U-23 и первым в истории в 20-летнем возрасте отправил снаряд за 80-метровую отметку.

Тренером года по версии ФЛАУ стала Татьяна Степанова – наставница Ярославы Магучих.

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В статье: легкая атлетика Ярослава Магучих Михаил Кохан
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