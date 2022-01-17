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Марина Бех-Романчук активно готовится к старту нового сезона. Фото

Легкая атлетика
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Украинка упорно работает

Марина Бех-Романчук активно готовится к старту нового сезона. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками фото из тренировочного лагеря. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Марина Бех-Романчук активно готовится к старту нового сезона. Фото - изображение 1Марина Бех-Романчук активно готовится к старту нового сезона. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу на старте АО 2022.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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