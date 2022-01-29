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Левченко заняла 4 место на этапе Бриллиантовой лиги в Карлсруэ
В шаге от подиума
Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко заняла четвертое место в дисциплине прыжков в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в немецком Карлсруэ.
Наша спортсменка смогла показать результат 1,88 метров.
Победу в секторе одержала британка Эмили Бортуик (1.91), второе место заняла немка Имке Оннен (1.91), ТОП-3 замкнула представительница Черногории Мария Вукович (1.88).
Напомним, что ранее Свитолина
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