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Левченко заняла 4 место на этапе Бриллиантовой лиги в Карлсруэ

Легкая атлетика
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В шаге от подиума

Левченко заняла 4 место на этапе Бриллиантовой лиги в Карлсруэ

Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко заняла четвертое место в дисциплине прыжков в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в немецком Карлсруэ.

Наша спортсменка смогла показать результат 1,88 метров.

Победу в секторе одержала британка Эмили Бортуик (1.91), второе место заняла немка Имке Оннен (1.91), ТОП-3 замкнула представительница Черногории Мария Вукович (1.88).

Напомним, что ранее Свитолина рассказала, что для нее означает счастье.

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В статье: Юлия Левченко
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