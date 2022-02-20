Легкая атлетика
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Марина Бех-Романчук одним фото подытожила выступление в Великобритании
Не очень оптимистично
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото после неудачного выступления на турнире в Великобритании, где она не смогла выполнить ни одной удачной попытки.
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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