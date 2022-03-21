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Олимпийский Чемпион из Италии выступал с флагом Украины и именами украинских спортсменов

Легкая атлетика
(3 голосов)

Спасибо Джанмарко Тамбери

Олимпийский Чемпион из Италии выступал с флагом Украины и именами украинских спортсменов

UA-Футбол
Новина українською

Вчера в Белграде завершился Чемпионат Мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. Одними из завершающих были соревнования по прыжкам в высоту. В них принял участие и Олимпийский Чемпион Токио-2020 в этой дисциплине Джанмарко Тамбери. Итальянец занял третье место, но привлек внимание не этим. А тем, что выступал с нанесенным на руку флагом Украины и именами двух ведущих украинских прыгунов - Богдана Бондаренко и Андрея Проценко. А также надел маску с надписью "Ukraine" на церемонию вручения медалей.

Бондаренко, Олимпийский медалист и экс-чемпион мира, уроженец Харькова, и Проценко, экс-медалист Чемпионата Мира в закрытых помещениях, уроженец Херсона, должны были принять участие в соревнованиях. Но не cмогли покинуть Украину из-за российского вторжения.

Респект Джанмарко за его поддержку!

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В статье: легкая атлетика Андрей Проценко чемпионат мира по легкой атлетике Богдан Бондаренко Джанмарко Тамбери
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