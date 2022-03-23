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В блокадном Мариуполе из-за обвала дома погибла молодая гимнастка

Легкая атлетика
(2 голосов)

Девочка родилась в 2011 году

В блокадном Мариуполе из-за обвала дома погибла молодая гимнастка

Фото: instagram.com/meschanenkova_n

Новина українською

Молодая украинская гимнастка Екатерина Дьяченко погибла в результате обвала жилого дома в Мариуполе, сообщила тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова. Дом обвалился в результате попадания российского снаряда.

"В Мариуполе погибла воспитанница моей одногруппницы. Этому может быть какое-нибудь оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбку миру!! В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этому злодеянию, найдется место в аду. И как можно скорее", – написала Мещаненкова.

О трагедии тренер сообщила в историях Инстаграм.

Выражаем искреннее соболезнование семье погибшей девочки, а также семьям всех жертв российских преступлений против человечности.

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В статье: Мариуполь война с Россией
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Источник:
sport.24tv.ua

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