Магучих: Многие спортсмены поддерживали нас и говорили, что верят, что все скоро кончится

Чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих в интервью XSPORT в рамках программы "Вместе к победе" рассказала о спортивной жизни после начала войны в Украине.

Как у тебя проходили первые дни войны?

Ну я наверняка на всю жизнь запомню этот день – 24 февраля. Потому что я в полпятого проснулась, потому что я услышала взрывы. И я такова: "Что, что происходит?" И потом уже читала новости, что уже и в Киеве были взрывы, и там слышны взрывы, и было ясно, что началась война.

И мы уехали за город, у тренера есть там дом, чтобы быть там. И читали все новшества. Честно говоря, в голове тогда еще не все уложилось. Что это произошло, в 21 веке, и мы будем переживать это все. О спорте вообще первые два-три дня не было и речи. О каких-то соревнованиях…

Но потом мы взяли себя в руки и с тренером решили, что мы должны показать миру, рассказать об Украине. Выступать на чемпионате мира. И потому 6 марта мы сели в машину и уехали. Сначала хотели ехать в Хмельницкий, чтобы тренироваться в более спокойной обстановке. И потом уже отправиться дальше. Но был очень большой трафик, и нам сказали, что легче уже сразу ехать за границу и готовиться к чемпионату мира в Белграде.

Какая атмосфера была на соревнованиях? Мы понимаем, что консолидировался весь мир, сплотился вокруг Украины. Как это было внутри всего действия находиться?

Многие спортсмены поддерживали нас. Говорили, что верят, что все скоро кончится. Ставшая второй Элинор Паттерсон у нее был наш патриотический маникюр, сине-желтый.

И прыгун из Италии нас поддерживал. Он даже на презентацию надел маску с надписью Ukraine. И когда он выступал, у него на плече был наш флаг, а также Бондаренко и Проценко. Конечно, все поддерживают и понимают, как нам сложно.