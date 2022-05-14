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Марина Бех-Романчук выигрывает серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

Легкая атлетика
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Поздравляем с отличным результатом

Марина Бех-Романчук выигрывает серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

Наша спортсменка в финале показала результат 14,25, что позволило ей занять вторую позицию в протоколе, сразу после победительницы соревнований, представительницы Ямайки Шанники Рикетс (14,82 метра).

Лучший результат на этих соревнованиях Марина показала в пятой попытке (14,73 метра), однако в финале не смогла повторить или улучшить его.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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