Марина Бех-Романчук выигрывает серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

Наша спортсменка в финале показала результат 14,25, что позволило ей занять вторую позицию в протоколе, сразу после победительницы соревнований, представительницы Ямайки Шанники Рикетс (14,82 метра).

Лучший результат на этих соревнованиях Марина показала в пятой попытке (14,73 метра), однако в финале не смогла повторить или улучшить его.